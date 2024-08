U-Boot-Krimi nach wahrer Begebenheit: „Ein X für ein U“ ab sofort bei Mittler erhältlich

Mit „Ein X für ein U“ erscheint ein 276 Seiten starker U-Boot Krimi mit spannungsgeladener Handlung. Inspiriert von einer wahren Begebenheit beleuchtet der fiktive Roman die Herausforderungen zwischenmenschlicher Beziehungen vor politischem Hintergrund und entführt den Leser in die Welt milliardenschwerer Geschäfte. Das Buch ist ab sofort bei Mittler erhältlich.„Ein X für ein U“ erzählt von einem griechischen Regierungsauftrag über vier Boote der neuen Klasse U 311. Als der attraktive Auftrag durch Zahlungsstopp und Kündigung zu scheitern droht, reist Werftchef Dr. Überall nach Athen, um die Wogen glätten. Doch dies gelingt nicht wie geplant. Stattdessen sieht er sein U-Boot auf Abwegen in den Irrungen und Wirrungen der griechischen Politik. Ein Mord an der griechischen Kapitänin Andrea Pamboulis, Mitglied des griechischen Bauaufsichtsteams, lässt die Situation schließlich eskalieren, denn der Verdacht fällt schnell auf den deutschen U-Boot-Projektleiter.In seinen Veröffentlichungen beschäftigt sich der Autor Christoph Dien eingehend mit der Frage, wie Menschen mit den tagtäglichen Belastungen und Problemen ihres beruflichen Alltags umgehen. Im Mittelpunkt seines Romans „Ein X für ein U“ stehen vor allem zwei unterschiedliche Protagonisten, die durch eine von dritter Seite gesteuerte Handlung nicht zuletzt in ihrem Verhältnis untereinander in besonderer Form herausgefordert werden. Unversehens werden die zentralen Figuren Teil einer Kriminalgeschichte mit politischem Hintergrund.„Ein X für ein U – Ein U-Boot-Krimi“ ist im Format 14,8 x 21 cm zum Preis von 19,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.