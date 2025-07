Seenotretter im Großformat: Wandkalender „…wir kommen 2026“ jetzt bei Koehler erhältlich

Für den beliebten Kalender hat Peter Neumann wie üblich aus seinem aktuellen Schaffen 13 außergewöhnliche Motive ausgewählt. Sie spiegeln die Anforderungen an Mensch und Technik im modernen Seenotrettungsdienst im Verlauf der Jahreszeiten realistisch wider und zeigen die unterschiedlichen Facetten an Bord und auf See. Die Einsätze der Seenotretter finden oft fernab der Küste statt, unter widrigen äußeren Umständen oder nachts unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der renommierte Fotograf begleitet die Besatzungen schon seit mehreren Jahrzehnten und hält ihren spannenden, aber auch oft gefährlichen Arbeitsalltag mit der Kamera fest. Auf diese Weise ermöglicht er es, den bewundernswerten und unermüdlichen Einsatz der Seenotretter zu nachzuerleben.Die gesamte Arbeit der DGzRS wird nach wie vor ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert. Im Verkaufspreis des Wandkalenders von 29,00 Euro (in Österreich 29,90 Euro, in der Schweiz 34,80 sFr.) ist eine Spende in Höhe von 3,00 Euro pro Exemplar enthalten. Der neue Kalender für 2026 ist im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de im Seenotretter-Shop unter seenotretter-shop.de, oder im Buchhandel erhätlich.