REMINDER: Presseveranstaltung Führung durch die Kontorhäuser

Presseveranstaltung: Im Rahmen der Buchveröffentlichung „Kontorhäuser – Hamburgs Welterbe“ lädt der Verlag zu einer exklusiven Führung mit den Autoren Bernd Allenstein und Michael Pasdzior am 10. Dezember 2024 von 11-12 Uhr durch die drei Kontorhäuser Chilehaus, Ballin-Haus/Meßberghof und Molenhof ein. Bei Interesse akkreditieren Sie sich bitte bis zum 03. Dezember 2024 per Mail an presse@koehler-mittler.de.



„Kontorhäuser – Hamburgs Welterbe“ porträtiert die faszinierende Geschichte der traditionsreichen Gebäude von der Jahrhundertwende bis zu den 1950er-Jahren. Beeindruckende Aufnahmen des Hamburger Fotografen Michael Pasdzior und präzise recherchierte Texte von Autor Bernd Allenstein ermöglichen einen detaillierten Einblick in die Vielfalt und Bedeutung der architektonischen Meisterwerke. Der Bildband ist ab sofort bei Koehler bestellbar.



Für das Werk hat Pasdzior nicht nur die charakteristischen Fassaden der hanseatischen Kontorhäuser eingefangen, sondern auch die einzigartigen Details im Inneren. Von kunstvollen Treppenhäusern und Foyers bis hin zu den besonderen Geländern und Stufen eröffnen seine Fotografien neue Perspektiven auf die außergewöhnliche Ingenieurkunst und Bauästhetik der Traditionshäuser.



Begleitet wird die eindrucksvolle Fotodokumentation von Texten Allensteins. Mit fundierten Informationen wirft der Autor ein neues Licht auf die Entstehung und Bedeutung der Gebäude im städtebaulichen Kontext und erinnert an längst vergessene Erzählungen aus der Geschichte Hamburgs.

