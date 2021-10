MAHY Die Oldtimer Familie

Über die legendäre Young- und Oldtimer-Sammlung der Familie Mahy

Ausführliche Beschreibungen der Modelltypen und hochwertige Farbfotos

Drei Generationen erzählen von ihrer gemeinsamen Sammelleidenschaft

Extravagante Schlitten, Familienkutschen und längst vergessene Oldtimer auf vier Rädern – in der Sammlung der Familie Mahy hat jedes Auto seine eigene Geschichte. Sie handelt von Ruhm und Verlust, von Kühnheit und Melancholie, von prekären Reisen durch unglückliche Zeiten.Drei Generationen, Vater Ghislain, die Söhne Ivan und Hans sowie Enkel Michel berichten von ihrer gemeinsamen Sammelleidenschaft. Sie geben dem Leser einen Einblick in eine nicht enden wollenden Suche nach Schönheit auf vier Rädern und ihr Leben, in dem sich alles um Young- und Oldtimer dreht. Ausführliche Beschreibungen der Modelltypen und hochwertige Farbfotos bezeugen die legendäre Sammlung der Oldtimer-Familie Mahy und zeichnen ein authentisches Bild längst vergangener Zeiten, geprägt von Staub, Rost und sehr viel Leidenschaft.Hardcover • 30 x 23 cm • 272 Seiten • zahlr. Farbfotos€ (D) 39,90 I € (A) 41,10 I SFr* 47,90ISBN 978-3-7822-1359-2