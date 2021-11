Im Olymp der Pferde

Exklusive Einblicke in das Leben und Wirken des besten Pferdemalers der Welt

Einzigartige Sammlung der Werke von Klaus Philipp

Mit bisher unveröffentlichten Werken

Klaus Philipp gilt als der beste zeitgenössische Pferdemaler der Welt. Diese Darstellung seines Lebenswerks zeigt einen beeindruckenden Querschnitt seines künstlerischen Schaffens. Die schicksalhaften, sehr unterschiedlichen Begegnungen auf seinem Lebensweg, die ihn zu diesem Ausnahmemaler gemacht haben, werden von der Autorin Yvonne von Stempel bildhaft erzählt und umrankt von unterhaltsamen Anekdoten bekannter Persönlichkeiten aus dem Profireitsport. Das Werk zeigt einen Menschen, der Pferde nicht nur geliebt, sondern auch gelebt hat. Als passionierter Reiter und Künstler widmete er ihnen sein Leben.Jedes Gemälde, jede Zeichnung, jede Skizze vermittelt spürbar den Seelenzustand seiner vierbeinigen Protagonisten. Das Adrenalin der Rennpferde und der Jockeys während eines Rennens überträgt sich in Philipps Gemälden besonders im Finish unweigerlich auf den Betrachter.Seine Bilder erzählen vom Sog der Bewegung und machen sie spürbar. Sie zeigen die Rasanz, Ausdauer und Sprungkraft der Vielseitigkeitspferde, die Ästhetik und Schnelligkeit der Traber, die Athletik der Springpferde im Parcours und die rhythmische Schönheit und Eleganz der Dressur im großen Viereck. In allen Facetten und Schattierungen sind seine Gemälde authentisch und nie gefällig. Das Buch beinhaltet Portraits, Zeichnungen und Skizzen der erfolgreichsten deutschen und internationalen Rennpferde, sowie prominente Pferde aus den drei olympischen Reitsportdisziplinen. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne Bilder zu.KLAUS PHILIPPDELUXE EDITIONDer Künstler – seine Pferde – sein LebenHardcover im Schuber in Iris Leinen •30 x 30 cm • ca. 304 Seiten • 300 Gemälde und Bilder • limitierte Auflage von 500 Exemplaren mit signiertem Druck€ (D) 198,00 I € (A) 204,00 I SFr* 238,00ISBN 978-3-7822-1389-9Yvonne von StempelKlaus PhilippDer Künstler – seine Pferde – sein LebenHardcover • 30 x 30 cm • ca. 304 Seiten • 300 Gemälde und Bilder€ (D) 68,00 I € (A) 69,90 I SFr* 82,00ISBN 978-3-7822-1390-5