Hamburg - eine interaktive Reise in die Vergangenheit!

Hamburg Gestern Heute – Interaktiv in Bildern von Peter Förster

Im Frühjahr wollen wir Sie auf eine interaktive Reise durch Hamburgs Vergangenheit entführen. Vergleichen Sie die Stadt aus den sechziger Jahren mit heute und entdecken Sie viele spannende Einblicke in die Entwicklung Hamburgs.



Entdecken Sie die schönste Metropole Deutschlands ganz und aus einer überraschenden Perspektive. Reisen Sie mit uns zurück in die Vergangenheit!



Die Fotos entstanden, bis auf wenige Ausnahmen, 1967 und 1968. Aufgenommen mit der zweiäugigen Spiegelreflexkamera Rolleiflex 2,8 E. Der Rollfilm, Format 6 x 6 cm, hatte nur 12 Bilder. Deshalb mussten die Motivauswahl und die Einstellungen an der Kamera wohl überlegt sein. Und pro Motiv nur ein Foto – Bilderserien waren die Ausnahme. Ob die Bilder »etwas geworden sind« erfuhr ich erst nach dem Entwickeln des Films. Das machte ich grundsätzlich selbst. Die Verwendung hochwertiger Chemikalien verbesserte nochmals die Qualität der Negative. Abzüge im Großformat waren für mich damals unerschwinglich. Erst mehr als 30 Jahre später sah ich meine Bilder im Format 50 x 50 cm, als ich nämlich nach geeigneten Motiven für mein Büro suchte. Da erinnerte ich mich an meine eigenen Fotos, die inzwischen fast schon Seltenheitswert hatten.



Dank der Digitalisierung entdeckte ich bis dahin unbekannte Details. Die großen Negative enthielten ungeahnt viele Informationen. Diese Fotos zeigen mein Bild vom Hamburg der sechziger Jahre und somit gleichzeitig auch etwas von mir. Ich bin froh, die Stadt während dieser Jahre erlebt zu haben. Vielleicht wird das beim Vergleich von Gestern und Heute deutlich.