Hamburg – Der Bildband mit den schönsten Motiven von Alster bis Elbe ab sofort bei Koehler erhältlich

Professionell mit Kamera und Drohne fotografiert, zeigt Matthias Plander die zahlreichen Facetten Hamburgs und stellt die beliebte Hansemetropole mit den zwei Flüssen von ihrer charmantesten Seite vor. Sein Bildband „Hamburg – Die schönsten Motive von Alster bis Elbe“ ist ab sofort bei Koehler erhältlich.Virtuos rückt Plander Vertrautes in ein neues Licht, beweist Gespür für weniger Bekanntes und inspiriert dazu, die Vielfalt Hamburgs zu entdecken. Hochwertige großformatige Bilder und viele interessante Informationen machen die Anziehungskraft der beliebten Hansemetropole spürbar und nehmen den Leser mit auf eine faszinierende Fotoreise durch die schönsten Ecken in den Stadtteilen rund um Alster und Elbe.Ob frühmorgens vor Sonnenaufgang, im Winter bei Schneefall oder nachts, wenn der Nebel im Hafen aufkommt – in zahlreichen spontanen Momenten hat Plander die Highlights seiner Heimatstadt für das 176 Seiten starke Werk festgehalten. Entstanden ist ein Herzensprojekt, das Hamburg-Begeisterte zu 14 Stationen von der Altstadt über Winterhude, St. Pauli und der HafenCity bis nach Altona und Blankenese führt.„Hamburg – Die schönsten Motive von Alster bis Elbe“ von Matthias Plander ist zweisprachig (deutsch/englisch) im Hardcover-Format 23,5 x 39 cm zum Preis von 29,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.