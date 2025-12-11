Kontakt
„Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten“: Der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung ab sofort bei Koehler erhältlich

Fährreedereien-Experte Frederik Erdmann beleuchtet Geschichte, Betrieb und Zukunftsstrategien der Branche

Mit „Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten“ legt der ausgewiesene Branchenkenner Frederik Erdmann ein umfassendes Fach- und Dokumentationswerk vor. Das Buch beschreibt anschaulich die historische Entwicklung der deutschen Küstenpassagierschifffahrt und gewährt bislang unbekannte Einblicke in den heutigen Betrieb und die strategischen Zukunftsfelder. Der reich bebilderte Band begleitet die gleichnamige Sonderausstellung im Internationalen Maritimen Museum Hamburg vom 19. Dezember 2025 bis 12. April 2026 und ist ab sofort bei Koehler erhältlich.

Auf 248 Seiten präsentiert Erdmann nicht nur viele interessante Geschichten zur „Weißen Flotte“, sondern bietet auch fundierte Hintergrundinformationen und detaillierte Profile ausgewählter Reedereien und Schiffe. Er stellt zudem regionale Besonderheiten vor und erläutert ihren Beitrag zu Mobilität, Versorgung und Tourismus. Neben historischen und heutigen Linienverkehren beleuchtet das Buch auch technische Entwicklungen, alternative Antriebssysteme, sicherheitsrelevante Fragestellungen und betriebliche Herausforderungen, die den maritimen Alltag und die Zukunft der Küstenschifffahrt prägen.

Zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotografien ergänzen die sorgfältig recherchierten Texte und vertiefen den Blick in eine traditionsreiche und zugleich konstant innovative Branche. Der Band richtet sich an Fachkundige und interessierte Laien und zeigt, wie sich die Küstenpassagierschifffahrt im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat und welche Perspektiven sich im Hinblick auf Technik, Umweltanforderungen und künftige Nachfrage abzeichnen.

„Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten“ von Frederik Erdmann ist im Softcover Format 21 x 26 cm zum Preis von 27,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Der Maximilian Verlag vereint unter sich die beiden Marken Koehler und Mittler.

Koehler im Maximilian Verlag ist einer der ältesten deutschen Verlagsmarken mit Gründungsjahr 1789. Im Herzen Hamburgs produzieren wir maritime und norddeutsche Literatur. Und Mittler ist einer der führenden Marken für sicherheitspolitische Veröffentlichungen, militärgeschichtliche Literatur und zeitgeschichtliche Werke.

