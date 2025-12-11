„Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten“: Der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung ab sofort bei Koehler erhältlich
Fährreedereien-Experte Frederik Erdmann beleuchtet Geschichte, Betrieb und Zukunftsstrategien der Branche
Auf 248 Seiten präsentiert Erdmann nicht nur viele interessante Geschichten zur „Weißen Flotte“, sondern bietet auch fundierte Hintergrundinformationen und detaillierte Profile ausgewählter Reedereien und Schiffe. Er stellt zudem regionale Besonderheiten vor und erläutert ihren Beitrag zu Mobilität, Versorgung und Tourismus. Neben historischen und heutigen Linienverkehren beleuchtet das Buch auch technische Entwicklungen, alternative Antriebssysteme, sicherheitsrelevante Fragestellungen und betriebliche Herausforderungen, die den maritimen Alltag und die Zukunft der Küstenschifffahrt prägen.
Zahlreiche bisher unveröffentlichte Fotografien ergänzen die sorgfältig recherchierten Texte und vertiefen den Blick in eine traditionsreiche und zugleich konstant innovative Branche. Der Band richtet sich an Fachkundige und interessierte Laien und zeigt, wie sich die Küstenpassagierschifffahrt im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat und welche Perspektiven sich im Hinblick auf Technik, Umweltanforderungen und künftige Nachfrage abzeichnen.
„Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten“ von Frederik Erdmann ist im Softcover Format 21 x 26 cm zum Preis von 27,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.