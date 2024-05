Exklusiver Einblick in das bewegte Leben von Justus Frantz: Die Biografie des Künstlers ab sofort erhältlich

Auf 208 Seiten und mit einer Vielzahl von bisher unveröffentlichten Fotos gewährt Justus Frantz anlässlich seines 80. Geburtstags offene und ehrliche Einblicke in sein Leben und entlang der Meilensteine seiner Karriere. Die von Jens Meyer-Odewald verfasste Biografie „JUSTUS FRANTZ – Künstler zwischen den Welten“ ist ab sofort bei Koehler erhältlich.Das detailreiche Werk präsentiert die bedeutenden Stationen und Facetten des Pianisten und Dirigenten, begleitet von persönlichen Anekdoten sowie von Erzählungen wichtiger Wegbegleiter, darunter seine Familie, (prominente) Freunde und Mitarbeiter.Von seinen Anfängen in Deutschland bis hin zu seinen triumphalen Auftritten auf den weltweit renommiertesten Bühnen gemeinsam mit Stars wie Bernstein und Karajan zeichnet das Werk das Porträt eines Mannes, der mit Leidenschaft, Hingabe und unermüdlichem Streben nach Perfektion seine Spuren in der Musikwelt hinterlassen hat.„JUSTUS FRANTZ – Künstler zwischen den Welten“ eröffnet neue und exklusive Perspektiven auf die bewegte Lebensgeschichte des Künstlers, der als Gründer des Schleswig-Holstein Musik Festivals und der Philharmonie der Nationen in Hamburg einer der wichtigsten gegenwärtigen Botschafter des klassischen Musikerbes Deutschlands und Europas ist.„JUSTUS FRANTZ – Künstler zwischen den Welten“ ist im Broschur-Format 14,8 x 21 cm zum Preis von 24,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.