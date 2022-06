Einlauf der SEA CLOUD SPIRIT am 16. Juni 2022 in Hamburg!

»Ich wünsche dir, dass du immer einen besonderen Geist über die Weltmeere trägst, wie es dein Name verheißt.« Gabriela Toran, Taufpatin

Der dritte und größte Windjammer der Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises diekommt amzum ersten Mal nach Hamburg. Das Dreimast-Vollschiff wird an der Überseebrücke gleich neben dem Museumsschiff Cap San Diego anlegen und dort zu bestaunen sein. Passend dazu bringt Koehler den exclusivendazu heraus. Derzeichnet ein spannendes Porträt dieses neuen, exklusiven Kreuzfahrtschiffes, das in sich den Geist der großen Segelklassiker vereinigt. Seine Vordenker werden ebenso sehr vorgestellt wie langjährige und selbst bereits legendäre Crew-Mitglieder der berühmten Cruiseliner. Hintergrundinformationen, historische und aktuelle Dokumente und Beschreibungen ergänzen die Darstellung, die auch gelesen werden kann als eineSeit im Jahr 1931 die Viermastbark »Hussar« – die spätere »Sea Cloud« – die Hellingen der Germania-Werft in Kiel verließ, um eine einzigartige Karriere als segelnde Legende auf den Weltmeeren zu beginnen, steht ihr Name für einen Traum des Reisens schlechthin. Auch nach bewegten Jahrzehnten hat die viel beschriebene, illustre Yacht nichts von ihrer Faszination verloren, sondern im Gegenteil ihre bewunderte Eleganz und hohe Klasse erfolgreich auf das Schwesterschiff »Sea Cloud II« übertragen können.Mit der lange ersehntenerweitert sich die Familie dieser begehrten (und verehrten) Großsegler um einen Superlativ. Als Dreimast-Vollschiff fertiggestellt auf der spanischen Werft »Metalships & Docks« in Vigo, präsentiert sich der Neubau in Konzept, Design, Dimension und Ausstattung als innovative und moderne Interpretation des traditionellen Cruising. Bereits bei der Tauffahrt im September 2021 hat der nunmehr dritte und größte Windjammer der Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises durch seine hohen Qualitätsstandards, Großzügigkeit der Einrichtung und feines Ambiente mühelos überzeugt. Traditionell von Hand gesegelt und ohne den Charakter einer Privatyacht zu verlieren, kombiniert die »Spirit« das zeitlose Erlebnis der offenen See mit Fünf-Sterne-Komfort, Wellness und den Prinzipien des sanften, zeitgemäßen Tourismus. Hohe Kultur des Handwerks in den Aufbauten und ein Bekenntnis zur Kunst in allen Kabinen dokumentieren den Anspruch, auch im Premium-Segment Sorgfalt bis ins Detail und persönliche Aufmerksamkeit zu garantieren.ist ein deutscher Autor, Dramaturg, Regisseur und Lichtkünstler. Er wurde 1951 in Hannover geboren. Der Autor, Theatermacher und Lichtkünstler lebt und arbeitet in Hamburg. Er studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte. Seit 1974 realisierte er zahlreiche Theaterprojekte, u. a. Der Hamburger Jedermann. Heute tritt er hauptsächlich mit seinen Lichtinstallationen in Erscheinung, wie die Beleuchtungen der Speicherstadt, den Blue Goals und dem Blue Port Hamburg sowie die Illumination des Reichstags in Berlin.Diewird ameinlaufen. Das Schiff wird an der Überseebrücke gleich neben dem Museumsschiff Cap San Diego anlegen.Der Autorsteht für Interviews zur Verfügung.