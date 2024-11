Eindrucksvolle Aufnahmen der schleswig-holsteinischen Ostseeküste: Der neue Bildband von Martin Elsen ab sofort bei Koehler erhältlich

Martin Elsen zeigt die schleswig-holsteinische Ostseeküste aus überraschenden, außergewöhnlichen Blickwinkeln. In seinem neuen Bildband präsentiert der renommierte Luftbildfotograf mehr als 140 hochwertige und exklusive Fotografien der Region zwischen Flensburg nahe der dänischen Grenze und Travemünde in der Lübecker Bucht. „Faszination Ostseeküste – Schleswig-Holstein“ ist ab sofort bei Koehler erhältlich.In über 50 Flugstunden hat Elsen die deutsche Ostsee mit ihren Stränden, Steilküsten und Städten aus der Vogelperspektive festgehalten. Von der Flensburger Förde über Kappeln an der Schlei bis nach Schleswig, hin zur Eckernförder und Kieler Bucht führt die Reise einzigartig durch die farbenreiche Region, ihre Top-Spots und Wahrzeichen.Elsen überfliegt die Holsteinische Schweiz mit den Städten Malente, Plön und Eutin, umkreist die Sonneninsel Fehmarn und macht aus rund 500 Metern Höhe auch die jahrtausendealte Geschichte der Ostseeregion sichtbar.„Faszination Ostseeküste – Schleswig-Holstein“ mit Texten von Ulrike Fischer ist im Hardcover-Format 29,5 x 25,5 cm zum Preis von 29,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.