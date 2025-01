„Ein Schiff ist nur so stark wie seine Crew“: Dritter Band der Hapag-Lloyd-Seefahrtsgeschichten ab sofort bei Koehler erhältlich

Im dritten Band der Hapag-Lloyd-Seefahrtsgeschichten berichten neun Kapitäne und sieben Crewmitglieder über ihren Alltag auf hoher See. Auf 192 Seiten erwarten den Leser neue und spannende Einblicke von Bord verschiedener Schiffe der Hapag-Lloyd-Flotte aus erster Hand. Das zweisprachige Werk (deutsch/englisch) ist ab sofort bei Koehler erhältlich.„Ein Schiff ist nur so stark wie seine Crew“ stellt außergewöhnliche Männer und Frauen unterschiedlicher Verantwortungsbereiche vor, deren authentische Perspektiven den Mut, die Leidenschaft und die Hingabe für das Leben auf hoher See vermitteln. Im neuen Band schildern die Besatzungsmitglieder unter anderem Herausforderungen wie Brände und Taifune, erzählen von der Jungfernfahrt der „Hamburg Express“, aber auch von persönlichen Gedanken und Gefühlen.Begleitet von zahlreichen exklusiven Bildern renommierter Fotografen und Fotografinnen wirft das Werk einen Blick hinter die Kulissen der Berufsgruppe und gewährt tiefe Einblicke in die sowohl berührenden als auch amüsanten Erlebnisse der Crewmitglieder. So erfährt der Leser unter anderem, wie sich eine Vollbremsung auf einem 400 Meter langen Containerschiff anfühlt, was ein Schiffskoch täglich für die Besatzung zubereitet, was zu tun ist, wenn plötzlich der Hilfsdiesel brennt und warum Kapitäne neuerdings ihre Zeit auch mit YouTubern verbringen.„Ein Schiff ist nur so stark wie seine Crew – Hapag-Lloyd Captains Band 3“ von Ulrike Fischer ist im zweisprachigen Softcover-Format 19,0 x 23,5 cm (deutsch/englisch) zum Preis von 29,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.