„Du musst den Drachen reiten. Diagnose Krebs – Vom Leben in der Krise“

Der Satz kracht tonnenschwer ins Leben: „Es ist Krebs.“ 30 Betroffene beschreiben 30 verschiedene Wege, mit der Diagnose umzugehen. Das Buch „Du musst den Drachen reiten“ ist ab sofort bei Koehler erhältlich.Wie lebt man mit dem, was jetzt ist? „Du musst den Drachen reiten“ ermutigt, auch, wenn es manchmal fast zu schwierig scheint. Wenn das Leben in Scherben liegt, die eigene Erkrankung nicht mehr heilbar ist, wenn die 13jährige Tochter Knochenkrebs hat oder die Ehefrau an Brustkrebs stirbt.Es gibt, um eine Krise wie den Krebs zu meistern. „Du musst den Drachen reiten“ zeigt aber ein eindrucksvolles, das sich Krebspatienten in kürzester Zeit aneignen – weil sie es müssen. Weil es die großen Lebensthemen sind, mit denen sie täglich umgehen: Kontrollverlust, Zukunftsunsicherheit, Überlebenswille und Todesangst.„Du musst den Drachen reiten“ richtet sich nicht nur an Krebsbetroffene. Die ehrlichen und berührenden Berichte machen das Buch auch zu einemKurze Fachbeiträge zum Beispiel aus der Psychoonkologie, geben zusätzliche Denkanstöße, und die fantasievollen Illustrationen von Charlotte Goetze machen den Drachen sichtbar, der für die Betroffenen plötzlich Lebensrealität ist.„Du musst den Drachen reiten“ von Ute Engelmann und Annette Waschbüsch (Hrsg.) ist im Broschur-Format 14,8 x 21 cm zum Preis von 24,95 Euro unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar. Der Verkauf des Buchs unterstützt das spendenfinanzierte Projekt „Der Wünschewagen“.