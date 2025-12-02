Kontakt
Dramatische Havarien, waghalsige Rettungen und maritime Schicksale: „SOS – In Seenot“ ab sofort bei Koehler erhältlich

Mit ihrem neu erschienenen Buch „SOS – In Seenot – Spektakuläre Schiffshavarien vom Mittelalter bis heute“ dokumentieren Barbara und Hans Otzen eindrucksvoll, wie nah Triumph und Tragödie auf See beieinanderliegen. Das reich bebilderte Werk beleuchtet auf 240 Seiten dramatische Schiffsunglücke der Geschichte – von frühen Katastrophen bis zu modernen Unglücksfällen – und ist ab sofort bei Koehler erhältlich.

Anhand von 77 ausgewählten Havarien erzählen die Autoren von Sturm, Feuer, Explosionen, Navigationsfehlern und waghalsigen Rettungsaktionen. Das Spektrum reicht von historischen Schiffen wie der Bremer Hansekogge und Kolumbus’ Santa Maria über die Titanic, Andrea Doria und Estonia bis zu jüngeren Katastrophen wie der Ever Given und dem Tauchboot Titan. Auch extreme Kapitel der Seefahrtsgeschichte wie Piraterie, Monsterwellen oder Kannibalismus auf See werden thematisiert und zeigen, wie existenzielle Entscheidungen unter extremen Bedingungen getroffen werden.

Hintergrundinformationen, Untersuchungsberichte und archivierte Dokumente verbinden sich zu einer packenden Chronik menschlicher Entscheidungen auf hoher See. Zahlreiche Fotos, Gemälde, Karten, Zeitungsausschnitte und technische Skizzen veranschaulichen die Ereignisse und machen die Dramatik der Seefahrt greifbar. So entsteht ein fesselndes Werk, das Mythen hinterfragt und die Faszination und Gefahren des Lebens auf See ihren verschiedenen Facetten zeigt.

„SOS – In Seenot – Spektakuläre Schiffshavarien vom Mittelalter bis heute“ von Barbara und Hans Otzen ist im Softcover-Format 17 x 24 cm zum Preis von 22,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.

Maximilian Verlag GmbH & Co. KG

Der Maximilian Verlag vereint unter sich die beiden Marken Koehler und Mittler.

Koehler im Maximilian Verlag ist einer der ältesten deutschen Verlagsmarken mit Gründungsjahr 1789. Im Herzen Hamburgs produzieren wir maritime und norddeutsche Literatur. Und Mittler ist einer der führenden Marken für sicherheitspolitische Veröffentlichungen, militärgeschichtliche Literatur und zeitgeschichtliche Werke.

