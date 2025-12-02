Dramatische Havarien, waghalsige Rettungen und maritime Schicksale: „SOS – In Seenot“ ab sofort bei Koehler erhältlich
Anhand von 77 ausgewählten Havarien erzählen die Autoren von Sturm, Feuer, Explosionen, Navigationsfehlern und waghalsigen Rettungsaktionen. Das Spektrum reicht von historischen Schiffen wie der Bremer Hansekogge und Kolumbus’ Santa Maria über die Titanic, Andrea Doria und Estonia bis zu jüngeren Katastrophen wie der Ever Given und dem Tauchboot Titan. Auch extreme Kapitel der Seefahrtsgeschichte wie Piraterie, Monsterwellen oder Kannibalismus auf See werden thematisiert und zeigen, wie existenzielle Entscheidungen unter extremen Bedingungen getroffen werden.
Hintergrundinformationen, Untersuchungsberichte und archivierte Dokumente verbinden sich zu einer packenden Chronik menschlicher Entscheidungen auf hoher See. Zahlreiche Fotos, Gemälde, Karten, Zeitungsausschnitte und technische Skizzen veranschaulichen die Ereignisse und machen die Dramatik der Seefahrt greifbar. So entsteht ein fesselndes Werk, das Mythen hinterfragt und die Faszination und Gefahren des Lebens auf See ihren verschiedenen Facetten zeigt.
„SOS – In Seenot – Spektakuläre Schiffshavarien vom Mittelalter bis heute“ von Barbara und Hans Otzen ist im Softcover-Format 17 x 24 cm zum Preis von 22,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de bestellbar.