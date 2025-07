Die neuen Wandkalender 2026 von Michael Kurtz und Martin Elsen jetzt bei Koehler erhältlich

Ab sofort sind die neuen Wandkalender für das Jahr 2026 bei Koehler erhältlich. Erstmals im Programm ist „YACHTING 2026“ von Michael Kurtz. Zudem erscheinen die neuen Ausgaben der erfolgreichen Luftbildkalenderreihen „FASZINATION HAMBURG“, „FASZINATION NORDSEEKÜSTE“ und „FASZINATION SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE OSTSEEKÜSTE“ von Martin Elsen.In „YACHTING 2026“ präsentiert der preisgekrönte Fotograf Michael Kurtz eindrucksvolle Aufnahmen moderner Hochseeyachten. Entstanden bei renommierten Regatten in den anspruchsvollsten Segelrevieren der Welt, vermitteln die Bilder Dynamik, Präzision und Ästhetik auf höchstem Niveau. Ergänzt durch Hintergrundinformationen aus erster Hand, bietet der zweisprachige Kalender (Deutsch/Englisch) einen exklusiven Einblick in die internationale Welt des Hochleistungssegelns.Mit geografischem Schwerpunkt im Norden Deutschlands widmet sich der bekannte Luftbildfotograf Martin Elsen in seinen neuen Kalendern erneut der Vielfalt regionaler Stadt- und Küstenlandschaften aus der Vogelperspektive. Ob Hamburgs urbane Weite, die rauen Insellandschaften der Nordsee oder die traumhaften Landschaften der schleswig-holsteinischen Ostsee – alle drei Titel eröffnen ungewohnte Blickwinkel auf markante Sehnsuchtsorte. Charakteristische Lichtstimmungen und gestalterische Präzision prägen auch in den Neuauflagen die unverwechselbare Bildsprache von Martin Elsen.„YACHTING 2026“ (Deutsch/Englisch), „FASZINATION HAMBURG 2026“, „FASZINATION NORDSEEKÜSTE 2026“ und „FASZINATION SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE OSTSEEKÜSTE 2026“ erscheinen jeweils mit zwölf farbigen Monatsblättern im Format 56 x 41,5 cm zum Preis von 29,00 € und sind im Buchhandel sowie im Onlineshop des Verlags unter www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.