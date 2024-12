Besondere Automodelle spektakulär in Szene gesetzt: „Road Trips“ von Amy Shore ab sofort bei Koehler erhältlich

Für „Road Trips“ setzt Amy Shore besondere Automodelle in ein neues und außergewöhnliches Licht. Für ihren ersten Bildband porträtiert die britische Fotografin das Fahrgefühl zahlreicher Modelle von ikonischen Marken wie Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW und Jaguar und wirft dabei einen besonderen Blick auf die Autowelt. Ihre Fotografien verzichten auf die Betonung leistungsstarker Details und modernster Technologie, sondern machen vielmehr PS-Stärken „erfahrbar“, indem sie die Wirkung der Automodelle und in verschiedenen Umgebungen aufgreifen. Das zweisprachige Werk (deutsch/englisch) ist ab sofort bei Koehler erhältlich.Insgesamt 21 Road Trips durch faszinierende Orte und Landschaften von den USA über Europa bis Asien hat Amy Shore für den Bildband kapitelweise mit zahlreichen hochwertigen Farbfotografien in Szene gesetzt. Auch prominente Autoliebhaber wie Guy Berryman von der Band Coldplay oder Formel-1-Fahrer Charles Leclerc wurden hierfür porträtiert. Im Fokus des Coffeetable-Buchs steht stets das einzigartige Fahrgefühl von Liebhabermodellen wie dem Jaguar E-Type Purple Haze, dem Ferrari Portofino oder dem McLaren 720S, das die Fotografin mit ihren stimmungsvollen Bildern spürbar macht.Das 240 Seiten starke Werk spiegelt die Wirkung der außergewöhnlichen Automodelle auf den Menschen sowie die Freude am Fahren und dem Gefühl von Freiheit wider, die die Road Trips kennzeichnen. Gleichzeitig lädt der Bildband dazu ein, die einzigartige Natur selbst zu erkunden, spannende Menschen kennenzulernen und Neues zu entdecken.Eine vertiefende Übersicht zu den technischen Informationen der im Bildband vorgestellten Modelle rundet die inspirierende Fotoreise ab.„Road Trips“ ist zweisprachig (deutsch/englisch) im Format 29,5 x 25,5 cm zum Preis von 39,00 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.