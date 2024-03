200 Jahre F. Laeisz: Das Buch zur Firmengeschichte ab sofort bei Koehler erhältlich

„200 Jahre F. Laeisz“ präsentiert exklusive Einblicke in die außergewöhnliche Firmengeschichte des Hamburger Familienunternehmens. Das 256 Seiten umfassende und zweisprachige Werk (deutsch/englisch) ist ab sofort bei Koehler erhältlich.Von den Anfängen des Firmengründers Ferdinand Laeisz als Hutmacher bis hin zu einem Unternehmen, das über zwei Jahrhunderte hinweg maritime Geschichte geschrieben hat, reflektiert das Buch die außergewöhnliche Chronik der traditionsreichen Hamburger Reederei. Das Werk lässt Menschen zu Wort kommen, die den Weg von F. Laeisz begleitet haben, und wirft gleichzeitig einen Blick in die Zukunft.In 18 Kapiteln beschreibt das Buch den Weg von F. Laeisz durch Kriege, Krisen und Umbrüche und gewährt exklusive Einblicke in historische, technik- und kulturgeschichtliche Hintergründe. Zugleich werden die Herausforderungen einer CO₂-freien Schifffahrt beleuchtet, denen sich das heute in dritter Generation geführte Unternehmen gegenwärtig stellt. Begleitet werden die Schilderungen von teils unveröffentlichtem historischem Bildmaterial und aktuellen Farbfotos.„200 Jahre F. Laeisz – Die Geschichte einer deutschen Reederei und ihr Weg in die Zukunft“ von Matthias Gretzschel ist im Hardcover-Format 24 x 28 cm (deutsch/englisch) zum Preis von 49,95 € unter anderem im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags auf www.koehler-mittler-shop.de erhältlich.