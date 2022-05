175 Jahre Hapag-Lloyd | 175 Years of Hapag-Lloyd 1847–2022

Fesselnder historischer Überblick über eine der weltweit führenden Linienreedereien

Atemberaubende Bilder von der Gründung bis heute

Einblicke in den Wandel der Reederei zum digitalen Global Player

Sonderausstellung des Internationalen Maritimen Museums zum Jubiläum

Schifffahrt erleben in Hamburgs ältestem noch erhalten Speicherbau mitten in der HafenCity. Heute eröffnet die Sonderausstellungim Internationalen Maritimen Museum in Hamburg, die sich mit einer bedeutenden Reederei in Hamburg beschäftigt, mit Hapag-Lloyd. Die Ausstellung wird hauptsächlich mit eigenen Exponaten aus dem Museum und dem Museums-Depot gestaltet. Zu sehen gibt es natürlich viele neue und historische Modelle der Flotte, wie z.B. die »Hammonia«, das erste Dampfschiff der Hapag. Spannend ist vor allem auch das Original-Gästebuch der »Albert Ballin« aus den Jahren 1927-1932.Passend zum 175. Jubiläum und der Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum bringt der Maximilian Verlag ein Buch heraus. Kai-Axel Aanderud beschreibt in diesem Buch die spannende Geschichte dieses Unternehmens von der Gründung 1847 bis zum Jubiläum 2022.Über ein Jahrhundert lang sind die 1847 in Hamburg gegründete Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft und der zehn Jahre jüngere Norddeutsche Lloyd in Bremen erbitterte Wettbewerber, die nur dann miteinander kooperieren, wenn es unumgänglich ist. Beide rivalisierenden Reedereien bringen es zu Weltgeltung, sie bauen die größten Frachter und die schnellsten Passagierdampfer, sie dominieren das Auswanderergeschäft und erfinden die Kreuzfahrt. Zwei Weltkriege kosten sie ihre gesamten Flotten, doch sie bauen sie wieder auf, jeweils größer und effizienter als zuvor. Als Ende der 1960er der Container seinen globalen Siegeszug antritt und Reedereien und Seestädte zu stetig höheren Investitionen in Flotten und Häfen zwingt, setzt sich in Hamburg und Bremen die Erkenntnis durch, Kräfte zu bündeln und Hapag und Lloyd zu fusionieren. Heute zählt die 1970 gegründete Hapag Lloyd AG mit einer Flotte von 250 Containerschiffen, einem jährlichen Transportvolumen von zwölf Millionen TEU und über 13.000 Mitarbeitern in 129 Ländern zu den weltweit führenden Linienreedereien. »Number One for Quality« lautet das Kundenversprechen, mit dem Hapag-Lloyd den Fortbestand als profitabler Global Player sichern will.Kai-Axel Aanderud M.A. studierte Geschichts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Kiel, Oslo und Heidelberg. Anschließend war er in den ZDF-Redaktionen Zeitgeschichte, heute und heute-journal tätig. Er verantwortete als Verlagsleiter die Elektronischen Medien der Bauer Media Group und unterstützte als Unternehmensberater die Geschäftsführung von Studio Babelsberg in Potsdam. Heute arbeitet Aanderud als Publizist und Produzent in seiner eigenen Agentur für Corporate Publishing in Hamburg.