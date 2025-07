Erfolgreiche Konzertserie „Luciano– 3 Tenöre feiern eine Legende“ ehrt 90. Geburtstag des Ausnahmekünstlers

Gute Opernsänger gibt es weltweit sicher etliche, herausragende zumindest einige. Den wenigen, denen es gelingt die Grenzen ihres Genres zu überschreiten und durch ihr außergewöhnliches Können und ihre Leidenschaft selbst Menschen zu begeistern, die ansonsten wenig Bezug zum musikalischen Werk haben, ist der sprichwörtliche Platz im Olymp der Tenöre sicher. Kaum jemand wird bestreiten, dass der 2007 verstorbene italienische Tenor Luciano Pavarotti ein solcher Ausnahmekünstler war. Wenn am 12. Oktober 2025 sein bedauerlicherweise nur in Erinnerung gefeierter 90. Geburtstag begangen wird, werden nicht nur eingefleischte Opernfans seine Stimme vermissen, egal ob in großen Opernpartien oder in Interpretationen bekannter Pop-Hits, von Michael Jackson bis Gloria Estefan.Bereits seit 2022 erweisen die drei ausgebildeten Tenöre Johannes Groß, Oscar Marin und Ricardo Marinello dem großen Vorbild die Ehre. Das Trio vereint seinerseits mindestens zwei Welten und drei Nationen miteinander: den deutschen Gründer der bekannten Formation „German Tenors“, der vielen Zuhörern als einer der letzten Heldentenöre unserer Zeit gilt, den Spanier, der als Schüler der nicht weniger berühmten Montserrat Caballé bereitsauf Bühnen rund um den Globus stand und den Italiener der neben einer klassischen Ausbildung sowie als erster Gewinner der Casting-Show „Das Supertalent“ auch als TikTok-Star von sich reden macht.Es bedurfte nur weniger Testkonzerte, um festzustellen, wie begierig das Publikum die Hommage an Pavarotti und die Erinnerung an dessen Zusammenarbeit im Trio mit José Carreras und Plácido Domingo aufnahm. Seither touren die drei musikalischen Nachfahren mit ihrem Programm "Luciano - 3 Tenöre feiern eine Legende" durch ganz Deutschland. 40 Konzerte wurden so bereits vom durchweg begeisterten Publikum gefeiert. Besonders in Erinnerung bleiben werden etwa Auftritte in der Berliner Philharmonie und im Düsseldorfer Robert-Schumann-Saal. Weitere mehr als 30 öffentliche Konzerte sind in Vorbereitung, darunter ebenfalls herausragende Locations, wie die Philharmonie Essen und das Prinzregententheater in München. Dabei fesselt das Trio seine Zuhörer nicht allein mit seiner Stimmgewalt, die in Tradition der Vorbilder stets ohne Mikrofon auskommt, und einem Repertoire aus Arien und italienischen Kanzonen, auch die musikalische Begleitung sucht ihresgleichen. Mit der international ausgezeichneten Musikerin und Komponistin Claudia Hirschfeld wird das Trio von einer nicht minder spektakulären Künstlerin begleitet, die ihrerseits schon seit Jahren die Erinnerung an Luciano Pavarotti aufrecht erhält und anlässlich seines 10. Todestages mit dem Song „Luciano“ auf sich aufmerksam machte. Mit diesem musikalischen Denkmal schuf sie nicht zuletzt die Grundidee, aus der sich schließlich „Luciano – 3 Tenöre feiern eine Legende“ entwickelt hat. Als virtuelles Orchester verleiht sie den drei Tenören einen mehr als würdigen musikalischen Rahmen. Durch die Veranstaltung führt an jedem Gastspielort eine wechselnde Moderation in Gestalt nicht weniger prominenter Persönlichkeiten aus Medien und Kultur, wie die österreichische Opernsängerin und Fernsehmoderatorin Eva Lind oder der deutsche Radio- und TV-Moderator Thomas Gerres.Detaillierte Informationen zu den bereits bis Ende Oktober 2026 geplanten Terminen bietet die Website www.luciano-konzerte.de , über die für die meisten Veranstaltungen auch bereits Ticketsgebucht werden können. Verfügbar sind so auch bereits Karten für die Veranstaltung am Geburtstag Pavarottis, am 12. Oktober 2025 in der Paderhalle in Paderborn. Neben den aktuell geplanten Konzerten von Amrum bis München und von Leverkusen bis Neubrandenburg besteht weiterhin die Möglichkeit, das Ensemble für Galas und exklusive Privatveranstaltungen zu buchen. Anfragen können direkt an den Veranstalter der Konzertreihe, die Mautner Medien GmbH in Ense gerichtet werden.