Eigentlich hat sich der TV-bekannte „singende Trucker“ Winni Biermann seinen Namen als Tenor mit Operettenmelodien gemacht. Mit seinem neuen Song „Auf dem Asphalt dieser Welt“ lässt die Frohnatur aus Bocholt den deutschen Country-Schlager wieder aufleben und schafft damit eine Hymne mit Kultcharakter.



Winni Biermann weiß genau, wovon er singt! Denn Winni ist seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Berufskraftfahrer. Der Gesang war immer sein liebstes Hobby. 2014 drehte ein Lokaljournalist beim Bocholter Weinfest ein Video für YouTube. Dieses löste eine Kettenreaktion aus, und es folgten unzählige Beiträge im Radio und Fernsehen, sowie in regionalen und überregionalen Zeitungen: „Der singende Trucker“ war geboren! Im März 2015 wurde sein erstes Album veröffentlicht, begleitet von Auftritten zur Primetime in diversen Fernsehshows. Im November 2016 ging Winni Biermann gemeinsam mit Weltstar Paul Potts auf Deutschland-Tournee. Zwar zog er letztendlich seinen Job als LKW-Fahrer einer professionellen Musikerkarriere vor, doch blieb die Musik fester Bestandteil seines Lebens.



Seit 2020 arbeitet Winni Biermann intensiv mit der mehrfach ausgezeichneten Songwriterin und Musikerin Claudia Hirschfeld zusammen, die ihm nun den Song „Auf dem Asphalt dieser Welt“ auf den Leib geschrieben hat. Text und Musik bringen alles mit, um schnell zu einer Hymne aller Trucker-Fahrer zu werden. Refrainzeilen wie „Auf dem Asphalt dieser Welt lebt der Trucker wie ein Held“ oder „Die Freiheit ist der Lohn und der Fahrersitz mein Thron“ sind sinnbildlich für das tägliche Leben der LKW-Fahrer auf den Straßen. Passend ist der eingängige deutsche Country-Schlager im Sound und Rhythmus der 1980er Jahre angelegt und wurde von Altmeister Ady Zehnpfennig produziert.



"Auf dem Asphalt dieser Welt" steht ab 23. April 2021 in allen bekannten Streaming- und Download-Portalen zur Verfügung. Zur Veröffentlichung erscheinen auf YouTube auch ein offizielles Musikvideo mit Winni Biermann und ein Lyric-Video.

