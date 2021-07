CECEBA bringt Badeshorts aus recycelten Materialien auf den Markt

CECEBA, der Wäschespezialist von der Schwäbischen Alb produziert ab der Frühjahr | Sommer Saison 2022 Badeshorts aus recyceltem Kunststoff. Damit setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen in puncto Nachhaltigkeit.“Die Stoffe, die wir auf unserer Haut tragen, sollten uns ein Gefühl von Heimat geben und nicht dafür sorgen, dass Mensch, Umwelt oder Natur leiden müssen.“ – so die CECEBA Geschäftsführung. Die recycelten Badehosen tragen daher das Global Recycled Standard Label. Der GRS kennzeichnet Produkte, die aus recycelten Materialien bestehen und soziale Anforderungen sowie definierte Umweltmanagementrichtlinien einhalten.Der CO2-neutrale Bodywear Hersteller sorgt mit seinen bunten Badeshorts aus kräftigen Blautönen mit Motiven aus dem Meer, wahlweise in Orange oder Neongrün für Urlaubsfeeling pur. Die Badehosen gibt es in unterschiedlichen Beinlängen und sind teilweise sogar bis Größe 8XL/18 erhältlich. Der Preis liegt zwischen 29,99 und 34,99 €.Klimaneutrale Wäsche seit 2019. Um einen positiven Beitrag zu unserer Umwelt zu leisten, unterstützt CECEBA weltweit Klimaprojekte, um den eigenen CO2-Ausstoß auszugleichen. Neben lokalen Projekten konzentriert sich CECEBA auf Länder, welche vom Klimawandel bereits am stärksten betroffen sind, um die ökonomische, ökologische wie auch soziale Situation vor Ort zu verbessern.Ganz nach dem Leitspruch der Marke CECEBA wird auch am Standort im schwäbischen Balingen kontinuierlich daran gearbeitet, den eigenen Fußabdruck so weit wie es nur möglich ist, zu minimieren.