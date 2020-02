Neu: Die Mundhygiene Revolution - ISATIS dental

Martina Gebhardt Naturkosmetik launcht Zahnpflege-Innovation

Traditionelle Färberpflanze mit wertvollen Heilkräften wiederentdeckt

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Ein absolut neuartiges Zahn- und Mundhygiene Pflegekonzept präsentiert Martina Gebhardt Naturkosmetik auf der BIOFACH / VIVANESS. Zwei Zahnpulver und ein Mundwasser bilden das Herz von ISATIS dental. Der namensgebende Wirkstoff ISATIS ist ein altes, traditionelles Heilkraut und wird im hauseigenen demeter-zertifizierten Klostergarten angebaut.Zahnpflege ist wohl die älteste Form der Gesundheits- und Schönheitspflege. Bereits die Neandertaler benutzten Weidenstöckchen zur Desinfektion und zur Reinigung der Zähne. Sogar von den Babyloniern sind Rezepte für Zahnpulver und Pasten mit Heilpflanzen, Asche und Kohle bekannt. Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass der Körper und der Erhalt seiner Gesundheit in hohem Maße von einem gesunden Mikro-Organismus abhängen. Das Mikrobiom des Verdauungstraktes spielt hierbei eine genauso wichtige Rolle wie die Standflora der Haut, die in angepasster Form die Mundflora bildet. Wird sie zum Beispiel durch aggressive Konservierungsstoffe, Schaumbildnern oder Emulgatoren herkömmlicher Zahnpflegemittel geschädigt, können sich unerwünschte Bakterien vermehren und in Folge Karies, Parodontose, Entzündungen sowie unangenehmen Mundgeruch verursachen.Isatis tinctoria, der (Färber-) WaidSeit etwa 3000 Jahren schwört die Traditionelle Chinesische Medizin auf die antibakterielle und heilende Wirkung des Waid (lat. Isatis tinctorium). Seit der synthetischen Herstellung von Farben wurde der Färberwaid nicht mehr in Europa angebaut und damit ging auch das Wissen über seine heilkräftige Wirkung verloren. Das nahm die Bio-Pionierin Martina Gebhardt, die durch das Erforschen traditioneller klösterlicher Heil- und Färberpflanzen auf dieses verschüttete Wissen stieß, zum Anlass und entwickelte nun aus dem Waid und auch dem Färberknöterich ihre erste Zahn- und Mundpflege Serie. Sie umfasst drei Produkte: Teeth Cleaning Powder, Mouth Wash und Teeth Micro Clean, die alle vegan sind.Anders als bei vielen herkömmlichen Zahncremes oder Mundwässern wird bei der neuen Zahnpflege-Serie auf künstliche Emulgatoren und Konservierungsmittel verzichtet. Das gilt ebenso für Fluoride. So werden stattdessen bewährte Rohstoffe verwendet, wie Pflanzen-Aktivkohle, Kreide, Meersalz und Heilpflanzen in Pulverform. Das Mundwasser besteht aus einem hohem Anteil an Isatis- und Färberknöterichextrakten - zur Verwendung nach der Zahnreinigung.Alle Martina Gebhardt Naturkosmetikprodukte tragen das Demeter-Label sowie das Zeichen des IHTN-Tierschutzverbandes. Aus Nachhaltigkeitsaspekten sind sie in hochwertige Opalglasflaschen und -tiegel abgefüllt.