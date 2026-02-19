ars viva 2026 - Ryan Cullen, Nazanin Noori, Prateek Vijan / 14. 3. – 25. 5. 2026
Pressegespräch Do 12. 3. 2026, 11 Uhr
Ryan Cullen thematisiert in seinen Malereien und Skulpturen politische und ideologische Strukturen. In einem Wechselspiel von Oberflächen, Abbildern und materieller Präsenz entfaltet sich das Wertesystem einer kapitalistischen Gegenwart. Nazanin Noori setzt sich mit der Verbindung von Raumarchitektur, Skulptur und Klang auseinander und schafft multisensorische Erzählungen, in denen sich interkulturelle poetische und musikalische Quellen verbinden. Prateek Vijan untersucht, wem zu welchen Systemen Zugang gewährt wird und auf welche Weise. Mit seinen Installationen konfrontiert er die Besuchenden mit Situationen von Ausgrenzung und Barrieren, die er räumlich erfahrbar macht.
Den ars viva-Preis für Bildende Kunst vergibt der Kulturkreis jährlich seit 1953 an herausragende junge, in Deutschland lebende Künstler*innen unter 35 Jahren. Das Marta Herford ist die erste mehrerer Ausstellungsstationen. Im Herbst folgt die Präsentation im Kunstverein Braunschweig (5. 12. 2026 – 21. 2. 2027).
Ort: Lippold-Galerie
Eröffnung: Fr 13. 3. 2026, ab 18 Uhr
Über den ars viva-Preis
Seit 1953 vergibt der Kulturkreis jährlich den ars viva-Preis für bildende Kunst an herausragende junge, in Deutschland lebende Künstler*innen unter 35 Jahren. Seither wurden über 350 Künstler*innen ausgezeichnet, darunter Rosemarie Trockel, Candida Höfer, Wolfgang Tillmans, Omer Fast, Cemile Sahin und Sung Tieu. Im Fokus der Jury stehen künstlerische Positionen, die eine eigenständige Formensprache entwickeln und gesellschaftliche wie kulturelle Fragestellungen reflektieren. Der ars viva-Preis wird von der Péter Horváth Stiftung gefördert. Weitere Informationen unter arsviva.kulturkreis.eu
Über den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft wurde 1951 gegründet und ist die traditionsreichste Institution für unternehmerische Kulturförderung in Deutschland. Als unabhängiges Netzwerk engagierter Unternehmen setzt er sich für Kunstfreiheit als zentrale Säule der Demokratie ein. Im Zentrum seiner Arbeit steht seit über 70 Jahren die Förderung von Nachwuchstalenten in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur und Musik. Dank Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte der Kulturkreis bereits zahlreiche Kunstschaffende zu Beginn ihrer Karriere unterstützen, darunter herausragende Persönlichkeiten wie Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Günter Grass, Georg Baselitz, Sabine Meyer, Katharina Sieverding, Tabea Zimmermann, Rosemarie Trockel, Candida Höfer, Robert Menasse und Thomas Demand. Weitere Informationen unter kulturkreis.eu
Katalog
Der Katalog zum ars viva 2026 erschien im DISTANZ Verlag, herausgegeben von Min-young Jeon, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft, und ist auch im Marta-Shop erhältlich. Das zweisprachige Buch (Deutsch/Englisch) präsentiert die Arbeiten der drei Preisträger:innen Ryan Cullen, Nazanin Noori und Prateek Vijan. Ergänzt wird es durch Texte von Nikita Dhawan, Bitsy Knox, Nora O’Murchú und Skye Arundhati Thomas. Gestaltung: Berliner Studio Shortnotice. Weitere Informationen zum Katalog unter ars viva 2026
Biografien
Ryan Cullen
Ryan Cullens (* 1992 in Boston, USA) aus unterschiedlichen kulturellen und materiellen Quellen schöpfende Praxis konzentriert sich auf die Produktion von Bildern und Objekten, die Elemente größerer politischer und ideologischer Strukturen aufweisen. In einem Prozess, in dem sich Malerei und Skulptur oft überschneiden, schafft der Künstler Bilder, die die Tendenzen der westlichen Gesellschaft zur Selbstvernichtung widerspiegeln. Cullen studierte an der Städelschule, Frankfurt am Main, und an der Cooper Union, New York.
Seine Arbeiten wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, u. a. Briefing Room, Brüssel; The Meeting, New York; CLEARING, Brooklyn; Etablissement d’en Face, Brüssel; Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden; Portikus, Frankfurt am Main.
Nazanin Noori
Nazanin Noori (* 1991 in Wiesbaden) ist eine interdisziplinäre Künstlerin mit Schwerpunkt auf Sound, Komposition, Performance, Installation, Regie und Text. In ihren Arbeiten beschäftigt sich Noori mit der Verschmelzung von Klang, Raum, Skulptur sowie postdramatischer Poesie und konzentriert sich dabei auf atmosphärische Erzählungen. Ihre hypnoakustischen Kompositionen bewegen sich in erster Linie im Bereich des Ambient Hardcore, aber auch im Bereich der Doom-Elektronik.
Ihre Werke wurden u. a. bei der Transmediale, im Haus der Kulturen der Welt, EIGEN+ART Lab, CCA Berlin, der Akademie der Künste und dem CTM Festival gezeigt.
Prateek Vijan
Prateek Vijan (* 1991 in Neu-Delhi, Indien) lebt und arbeitet in Berlin. Ausgangspunkt seiner künstlerischen Praxis ist seine persönliche Geschichte, die er als ein Geflecht politischer, bürokratischer und gesellschaftlicher Prägungen versteht und reflektiert. Im Zentrum seiner Arbeit stehen die willkürlichen Besitzansprüche kolonialer Mächte, deren gesellschaftliche Verfestigung sowie ihr Weiterwirken in Institutionen und deren kolonialgeschichtlichen Strukturen. Vijan studierte in Neu-Delhi und Hamburg. Er erhielt mehrere Stipendien, u. a. das Arbeitsstipendium für bildende Künstlerinnen und Künstler der Freien und Hansestadt Hamburg.
Seine Werke wurden hauptsächlich in Deutschland ausgestellt, aktuell im Kunstverein in Hamburg, 2024 im Kunstverein »Neue Kunst in Hamburg e. V.« und in der Stipendiatenausstellung in der Sammlung Falckenberg, 2021 in »Proof of Stake« im Kunstverein in Hamburg.
Termine
Fr 13. 3. 2026, 19 Uhr, Eröffnung im Marta-Forum
Mit Grußworten von Marta-Direktorin Kathleen Rahn, Dr. Daniel Teubner (1. stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Herford) und Ulrich Sauerwein (Vorsitzender Gremium Bildende Kunst, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft). Friederike Korfmacher, Assistenzkuratorin Marta Herford, gibt eine Einführung in die Themen der Ausstellung. Die Lippold-Galerie ist ab 18 Uhr geöffnet. Von 18-21 Uhr stehen die Marta-Kunstsprecher*innen in den Ausstellungsräumen für Fragen und Austausch bereit. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei. Das Marta Café bietet bis in den Abend hinein leckere Speisen und Getränke.
Sa 14. 3. 2026, 14 Uhr, Artist Talk
mit Nazanin Noori, Ryan Cullen und Min-young Jeon (Kulturkreis der deutschen Wirtschaft). Moderiert wird das Gespräch von Friederike Korfmacher, Assistenzkuratorin Marta Herford.
So 25. 5., 14 Uhr, Letzte Blicke
Zur Finissage richtet Marta-Direktorin Kathleen Rahn in einem einstündigen Rundgang einen persönlichen Blick auf die Ausstellung.
Öffentliche Führungen durch die Ausstellungen
Jeden Mittwoch um 18 Uhr (Öffnungszeit des Museums mittwochs bis 20 Uhr) sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen jeweils um 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Architekturführungen
Jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Workshops für Unternehmen und Privatgruppen
Ob Geburtstag oder Teambildung: es gibt viele Anlässe für einen Workshop im Marta-Atelier. Inspiriert von der Ausstellung werden selbst künstlerische Herangehensweisen und Techniken erprobt. Termine nach Absprache
Ausstellungsinformation
Künstlerische Leitung
Kathleen Rahn (Direktorin Marta Herford)
Koordination und Umsetzung
Friederike Korfmacher (Assistenzkuratorin Marta Herford)
Ann Kristin Kreisel (Kuratorin Marta Herford)
Exponate
Mehrere großformatige bis raumgreifende Installationen verschiedenster Medien, darunter Malerei, Skulptur und Sound
Ausstellungsfläche
Lippold-Galerie: ca. 350 qm
Laufzeit
14. 3. – 25. 5. 2026
Ausstellungsort
Marta Herford, Goebenstraße 2–10, D-32052 Herford
Öffnungszeiten
Di–So und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr
am 24./ 25./ 31. 12. sowie Karfreitag geschlossen
am 26. 12. 11 bis 18 Uhr, Neujahr ab 13 Uhr geöffnet
Kontakt/Infos
www.marta-herford.de, info@marta-herford.de
Tel.: +49-5221-99 44 30-0, Fax: +49-5221-99 44 30-23
