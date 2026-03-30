Künstlerinnengespräch mit Katinka Bock und Direktorin Kathleen Rahn

Natürliche Prozesse, Materialveränderungen und ihre Spuren stehen im Zentrum der Ausstellung. Am Sa, 11. 4., um 16 Uhr, ist die Pariser Künstlerin Katinka Bock zu Gast im Marta Herford. Das Künstlerinnengespräch zwischen ihr und Marta-Direktorin Kathleen Rahn gibt spannende Einblicke in ihr Schaffen, in einzelne Arbeiten sowie in den Entstehungsprozess der dialogischen Ausstellung.Katinka Bock (*1976 in Frankfurt) schafft Skulpturen und Installationen, in denen sie Zeit, Raum sowie kulturgeschichtliche und ortsspezifische Bezüge untersucht. Sie arbeitet mit einfachen, oft natürlichen Materialien wie Ton, Holz oder Kupfer, die sie gezielt Prozessen wie Verformung, Oxidation oder Bewegung aussetzt. Dabei spielen Zufall und äußere Einflüsse eine zentrale Rolle: Spuren von Witterung, Nutzung oder chemischen Reaktionen werden ganz bewusst Teil ihrer Werke.Ein Beispiel dafür ist die eigens für die Ausstellung im Marta entwickelte Bodenarbeit(2026): Ein Ring aus hundert Kupferplatten, die über Monate hinweg in Herforder Haushalten und Gärten ausgelegt waren, trägt nun die individuellen Spuren ihrer jeweiligen Umgebung. Die entstandene Patina macht natürliche Prozesse ebenso sichtbar wie die Beteiligung der Menschen vor Ort und verbindet das Werk auf besondere Weise mit dem Ausstellungsraum. Die Auseinandersetzung mit Material und Veränderung setzt sich in weiteren Medien, etwa Fotografie und Film, in Katinka Bocks künstlerischer Praxis fort.Katinka Bocks Arbeiten wurden weltweit in Einzelausstellungen gezeigt, etwa im Kyoto Art Center (2024), in der Kunsthalle Bielefeld (2022), Kestner Gesellschaft (Hannover, 2020), im Centre Pompidou (Paris, 2019), Pivô (São Paolo, 2019), Kunstmuseum Luzern (2016), Museum of Contemporary Art Detroit (2010), Tate Modern (London, 2008) u.v.m.Die Ausstellung, die seit Anfang Februar im Marta Herford zu sehen ist, bringt Werke der zeitgenössischen Bildhauerin mit Arbeiten des österreichischen Künstlers Lois Weinberger (1947–2020) zusammen. Beide künstlerischen Positionen verbindet ein sensibles Interesse an natürlichen und physikalischen Prozessen wie Wachstum, Bewegung und Veränderung sowie an den Spuren, die diese hinterlassen.Noch bis zum 7. 6. 2026 wird das Museum zum Schauplatz dynamischer Prozesse: Materialien reagieren, natürliche Kräfte hinterlassen Spuren – im Innenraum ebenso wie im Außenbereich. Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Vorträgen, Filmvorführungen, Künstler*innengesprächen und Workshops.Künstlerinnengespräch mit Katinka Bock und Direktorin Kathleen RahnSa 11. 4. 2026, um 16 UhrIn deutscher SpracheMarta-ForumIm Ausstellungseintritt enthaltenmarta-herford.de/presse