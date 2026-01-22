Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger - 7. 2. – 7. 6. 2026

In der einzigartigen Architektur der Gehry-Galerien treten Werke des visionären Pioniers Lois Weinberger (1947 in Stams, † 2020 in Wien) und der zeitgenössischen Bildhauerin Katinka Bock (1976 in Frankfurt, lebt in Paris) in einen künstlerischen Dialog. Dieser widmet sich Prozessen, die sowohl in Natur und Material als auch in Architekturen und Raum angelegt sind. Während sich Weinberger in seinem Werk so genannten „Ruderalpflanzen“, vermeintlichen Unkräutern, sowie Kartografien und archäologischen Spuren verschrieb, fokussiert Katinka Bock mit ihren Arbeiten physikalische Veränderungen von Materialien, die sie in poetische Installationen überführt.



Beide Künstler*innen verbindet die Beschäftigung mit natürlichen Vorgängen, die künstlerisch genutzt werden. Die für die Ausstellung gewählten und zum Teil neu entstandenen Werke reagieren auf die Museumsarchitektur und wachsen buchstäblich über diese hinaus in den Außenraum rund um das Marta.



Ort

Gehry-Galerien



Eröffnung

Fr 6. 2. 2026, ab 18 Uhr



Mit freundlicher Unterstützung

Kunststiftung NRW, Österreichisches Bundesministerium Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Institut Français, République Française



Termine



Fr 6. 2. 2026, 16. 30 Uhr, Kindervernissage Spurensuche

Atelierworkshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren

mit anschließender Kurzführung für Familien

Anmeldung unter bildung@marta-herford.de



Fr 6. 2. 2026, 19 Uhr, Eröffnung im Marta-Forum

Mit Begrüßung durch Anke Theisen, Bürgermeisterin der Hansestadt Herford und Einführung durch Marta-Direktorin Kathleen Rahn. Die Ausstellung ist ab 18 Uhr geöffnet. Von 18-21 Uhr stehen die Marta-Kunstsprecher*innen in den Galerien für Fragen und Austausch bereit. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei. Das Marta Café bietet bis in den Abend hinein leckere Speisen und Getränke an.



Di, 10. 2. und Mi 11. 2. jeweils 16.30 Uhr, Informationsveranstaltung für Lehrpersonen



Mi 25. 2. 2026, 19 Uhr, Filmscreening Lois Weinberger - Ruderal Society

Ein Film von Markus Heltschl, Österreich 2025, OmdU, 96 Min.

Als langjähriger Wegbegleiter und Kollaborateur des Künstlers Lois Weinberger wirft Filmmacher, Autor, Fotograf und Kurator Markus Heltschl in diesem Film einen vielschichtigen und reflektierenden Blick auf Leben und Werk von Lois Weinberger und fängt wichtige Stimmen aus seinem Umfeld ein.

Ort: Marta-Forum



So 1. 3. 2026 und 19. 4. 2026, 14 Uhr, Offene Runde Naturentdecker*innen

Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bietet das Marta Herford ein offenes Mitmach-Angebot für Familien an. Ob vor, nach oder während eines Ausstellungsbesuchs: Das offene Atelier lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenzulernen – die beiden Termine stehen unter dem Thema kreativ Natur entdecken.

Ort: Marta-Lobby



Mi 18. 3.,Wohnzimmer-Bühne im Marta HOCH 2

Peter Trabners Pop Up Theater gastiert mit The Circle of Nature im Dritten Ort im Marta. Trabner ist Film- und Fernsehschauspieler und bekannt für seine Auftritte in Formaten wie dem Tatort, Polizeiruf oder Morden im Süden

Ort: Marta HOCH 2, 2. Etage



Mi 22. 3. 2026, 16 Uhr, Vortrag Lois Weinberger – ein Pionier der Ökologie in der Kunst

In seinem Bildvortrag spricht der Kunstkritiker, Ausstellungsmacher und Autor Prof. Dr. Robert Fleck über den österreichischen Künstler Lois Weinberger und sein vielgestaltiges Schaffen.

Ort: Marta-Forum



Sa 11. 4. 2026, 16 Uhr, Künstlerinnengespräch mit Katinka Bock

Das Gespräch zwischen der in Paris lebenden Künstlerin Katinka Bock (*1976 in Frankfurt) und Marta-Direktorin Kathleen Rahn vermittelt tiefere Einblicke in das breite Schaffen der Künstlerin und besondere Hintergründe über die Entstehung der Ausstellung im Marta

Ort: In der Ausstellung, Gehry-Galerien



So 26. 4. 2026, 16 Uhr, Vortrag Ausgraben, Ordnen, Umwerten: Lois Weinbergers poetische Arbeitsweise

Im Mittelpunkt des Bildvortrags von Brigitte A. Egger, freie Kuratorin, Kulturjournalistin und Lektorin steht die poetisch-künstlerische Arbeitsweise von Lois Weinbergers am Beispiel seines mehrjährigen Werks Debris Field (2010–2016). Dieses kann als Form der häuslichen Archäologie gelesen werden kann: eine Ausgrabung in den sedimentierten Zeitschichten eines Bauernhauses, in dem sich Geschichte nicht linear, sondern als Überlagerung von Praktiken, Objekten und Spuren zeigt.

Ort: Marta-Forum



So 17. 5., Internationaler Museumstag

Ein vielseitiges Programm für Jung und Alt bei freiem Eintritt: mit den Marta-Kunstsprecher*innen für Fragen und Gespräche in den Ausstellungen, mit mehrmaligem Filmscreening Lois Weinberger - Ruderal Society (Regie Markus Heltschl, Österreich 2025, OmdU, 96 Min.), mit Workshopangebot und vielem mehr.



So 7. 6., 14 Uhr, Letzte Blicke mit Kathleen Rahn

Zur Finissage der Ausstellung richtet die Marta-Direktorin in einem einstündigen Rundgang einen persönlichen Blick auf die Ausstellung.



TBD, Konzert mit Ensemble Horizonte

In dem Konzert direkt im Ausstellungsraum bringen die Musiker*innen von ENSEMBLE HORIZONTE ein besonderes Programm im Kontext der präsentierten Werken zu Gehör. Das Ensemble (Leitung Jörg-Peter Mittmann) widmet sich in variabler Besetzung vor allem der zeitgenössischen Musik.

Ort: In der Ausstellung, Gehry-Galerien



Weitere Angebote werden ergänzt.



Öffentliche Führungen durch die Ausstellungen

Jeden Mittwoch um 18 Uhr (Öffnungszeit des Museums mittwochs bis 20 Uhr) sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen jeweils um 15 Uhr

Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse



Architekturführungen

Jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr

Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse

Workshops für Unternehmen und Privatgruppen



Ob Geburtstag oder Teambildung: es gibt viele Anlässe für einen Workshop im Marta-Atelier. Inspiriert von der Ausstellung werden selbst künstlerische Herangehensweisen und Techniken erprobt. Termine nach Absprache



Ausstellungsinformation



Künstlerische Leitung

Kathleen Rahn (Kuratorin der Ausstellung, Direktorin Marta Herford)



Koordination

Friederike Korfmacher (Assistenzkuratorin)



Exponate

Rund 50 Werke von Lois Weinberger und Katinka Bock, darunter Skulpturen, raumgreifende Installationen im Innen- und Außenraum, Malereien, Fotografien und Filme



Ausstellungsfläche

Gehry-Galerien: ca 1200 qm



Laufzeit

7. 2. – 7. 6. 2026



Ausstellungsort

Marta Herford, Goebenstraße 2–10, D-32052 Herford



Öffnungszeiten

Di–So und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr

am 24./ 25./ 31. 12. sowie Karfreitag geschlossen

am 26. 12. 11 bis 18 Uhr, Neujahr ab 13 Uhr geöffnet



