Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger - 7. 2. – 7. 6. 2026
Pressegespräch Do 5. 2. 2026, 11 Uhr
Beide Künstler*innen verbindet die Beschäftigung mit natürlichen Vorgängen, die künstlerisch genutzt werden. Die für die Ausstellung gewählten und zum Teil neu entstandenen Werke reagieren auf die Museumsarchitektur und wachsen buchstäblich über diese hinaus in den Außenraum rund um das Marta.
Ort
Gehry-Galerien
Eröffnung
Fr 6. 2. 2026, ab 18 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung
Kunststiftung NRW, Österreichisches Bundesministerium Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Institut Français, République Française
Termine
Fr 6. 2. 2026, 16. 30 Uhr, Kindervernissage Spurensuche
Atelierworkshop für Kinder von 6 bis 12 Jahren
mit anschließender Kurzführung für Familien
Anmeldung unter bildung@marta-herford.de
Fr 6. 2. 2026, 19 Uhr, Eröffnung im Marta-Forum
Mit Begrüßung durch Anke Theisen, Bürgermeisterin der Hansestadt Herford und Einführung durch Marta-Direktorin Kathleen Rahn. Die Ausstellung ist ab 18 Uhr geöffnet. Von 18-21 Uhr stehen die Marta-Kunstsprecher*innen in den Galerien für Fragen und Austausch bereit. Der Eintritt ist ab 18 Uhr frei. Das Marta Café bietet bis in den Abend hinein leckere Speisen und Getränke an.
Di, 10. 2. und Mi 11. 2. jeweils 16.30 Uhr, Informationsveranstaltung für Lehrpersonen
Mi 25. 2. 2026, 19 Uhr, Filmscreening Lois Weinberger - Ruderal Society
Ein Film von Markus Heltschl, Österreich 2025, OmdU, 96 Min.
Als langjähriger Wegbegleiter und Kollaborateur des Künstlers Lois Weinberger wirft Filmmacher, Autor, Fotograf und Kurator Markus Heltschl in diesem Film einen vielschichtigen und reflektierenden Blick auf Leben und Werk von Lois Weinberger und fängt wichtige Stimmen aus seinem Umfeld ein.
Ort: Marta-Forum
So 1. 3. 2026 und 19. 4. 2026, 14 Uhr, Offene Runde Naturentdecker*innen
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat bietet das Marta Herford ein offenes Mitmach-Angebot für Familien an. Ob vor, nach oder während eines Ausstellungsbesuchs: Das offene Atelier lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, gemeinsam aktiv zu werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenzulernen – die beiden Termine stehen unter dem Thema kreativ Natur entdecken.
Ort: Marta-Lobby
Mi 18. 3.,Wohnzimmer-Bühne im Marta HOCH 2
Peter Trabners Pop Up Theater gastiert mit The Circle of Nature im Dritten Ort im Marta. Trabner ist Film- und Fernsehschauspieler und bekannt für seine Auftritte in Formaten wie dem Tatort, Polizeiruf oder Morden im Süden
Ort: Marta HOCH 2, 2. Etage
Mi 22. 3. 2026, 16 Uhr, Vortrag Lois Weinberger – ein Pionier der Ökologie in der Kunst
In seinem Bildvortrag spricht der Kunstkritiker, Ausstellungsmacher und Autor Prof. Dr. Robert Fleck über den österreichischen Künstler Lois Weinberger und sein vielgestaltiges Schaffen.
Ort: Marta-Forum
Sa 11. 4. 2026, 16 Uhr, Künstlerinnengespräch mit Katinka Bock
Das Gespräch zwischen der in Paris lebenden Künstlerin Katinka Bock (*1976 in Frankfurt) und Marta-Direktorin Kathleen Rahn vermittelt tiefere Einblicke in das breite Schaffen der Künstlerin und besondere Hintergründe über die Entstehung der Ausstellung im Marta
Ort: In der Ausstellung, Gehry-Galerien
So 26. 4. 2026, 16 Uhr, Vortrag Ausgraben, Ordnen, Umwerten: Lois Weinbergers poetische Arbeitsweise
Im Mittelpunkt des Bildvortrags von Brigitte A. Egger, freie Kuratorin, Kulturjournalistin und Lektorin steht die poetisch-künstlerische Arbeitsweise von Lois Weinbergers am Beispiel seines mehrjährigen Werks Debris Field (2010–2016). Dieses kann als Form der häuslichen Archäologie gelesen werden kann: eine Ausgrabung in den sedimentierten Zeitschichten eines Bauernhauses, in dem sich Geschichte nicht linear, sondern als Überlagerung von Praktiken, Objekten und Spuren zeigt.
Ort: Marta-Forum
So 17. 5., Internationaler Museumstag
Ein vielseitiges Programm für Jung und Alt bei freiem Eintritt: mit den Marta-Kunstsprecher*innen für Fragen und Gespräche in den Ausstellungen, mit mehrmaligem Filmscreening Lois Weinberger - Ruderal Society (Regie Markus Heltschl, Österreich 2025, OmdU, 96 Min.), mit Workshopangebot und vielem mehr.
So 7. 6., 14 Uhr, Letzte Blicke mit Kathleen Rahn
Zur Finissage der Ausstellung richtet die Marta-Direktorin in einem einstündigen Rundgang einen persönlichen Blick auf die Ausstellung.
TBD, Konzert mit Ensemble Horizonte
In dem Konzert direkt im Ausstellungsraum bringen die Musiker*innen von ENSEMBLE HORIZONTE ein besonderes Programm im Kontext der präsentierten Werken zu Gehör. Das Ensemble (Leitung Jörg-Peter Mittmann) widmet sich in variabler Besetzung vor allem der zeitgenössischen Musik.
Ort: In der Ausstellung, Gehry-Galerien
Weitere Angebote werden ergänzt.
Öffentliche Führungen durch die Ausstellungen
Jeden Mittwoch um 18 Uhr (Öffnungszeit des Museums mittwochs bis 20 Uhr) sowie samstags und an Sonn- und Feiertagen jeweils um 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Architekturführungen
Jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr
Ticket 3,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt, ohne Anmeldung, Tickets online oder an der Museumskasse
Workshops für Unternehmen und Privatgruppen
Ob Geburtstag oder Teambildung: es gibt viele Anlässe für einen Workshop im Marta-Atelier. Inspiriert von der Ausstellung werden selbst künstlerische Herangehensweisen und Techniken erprobt. Termine nach Absprache
Ausstellungsinformation
Künstlerische Leitung
Kathleen Rahn (Kuratorin der Ausstellung, Direktorin Marta Herford)
Koordination
Friederike Korfmacher (Assistenzkuratorin)
Exponate
Rund 50 Werke von Lois Weinberger und Katinka Bock, darunter Skulpturen, raumgreifende Installationen im Innen- und Außenraum, Malereien, Fotografien und Filme
Ausstellungsfläche
Gehry-Galerien: ca 1200 qm
Laufzeit
7. 2. – 7. 6. 2026
Ausstellungsort
Marta Herford, Goebenstraße 2–10, D-32052 Herford
Öffnungszeiten
Di–So und an Feiertagen 11 bis 18 Uhr, Mi 11 bis 20 Uhr
am 24./ 25./ 31. 12. sowie Karfreitag geschlossen
am 26. 12. 11 bis 18 Uhr, Neujahr ab 13 Uhr geöffnet
