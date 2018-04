Clever Reisen! Wie Sie bei Flugtickets kinderleicht bis zu 40% sparen!

Die Flugtickets für den nächsten Urlaub oder Kurztrip günstig buchen. Clever reisen! verrät die neusten kinderleichten Spartipps für Flugtickets die bis zu 40% günstiger sind.Häufig nutzen Fluggesellschaften Specials um eine Steigerung der Auslastung auf bestimmten Strecken zu erzielen. Derartige Angebote lassen sich zeitlich allerdings nicht bestimmen, ebenso wenig welche Strecken im Angebot sind.Einige Airlines bieten jedoch häufig Saison-Specials, die es nun auch häufig für die Premium Economy Class zu buchen gibt.Bei solchen Specials gilt es einiges zu beachten. Meistens gelten diese Sonderangebote ausschließlich für einen bestimmten Buchungszeitraum und auch die Reisezeiträume sind festgelegt. Zusätzlich sind die Specials in der Regel an Mindestaufenthalte und Vorausbuchungsfristen geknüpft.Das Einsparpotenzial ist aber hoch. Die Strecke von Berlin nach Dubai kostet im Juni mit dem „Oh la la Deal“ der Air France nur 355€ in der Economy Class. Ohne den Special-Preis wären es 581€ gewesen. Die Ersparnis liegt bei 226€, also knapp 40%.Den kompletten Artikel lesen Sie jetzt in der Ausgabe 2/18 von Clever reisen!Das Reisemagazin „Clever reisen!“ 2/18 ist seit dem 9. April am Kiosk (5,90 Euro) erhältlich oder kann einfach auf www.clever-reisen-magazin.de bestellt werden.