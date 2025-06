Über 1.000 Stände in weit über 1.000 Minuten: Grenzüberschreitender 24h-Flohmarkt Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH)

Ein Wochenende, zwei Länder, neun Laufkilometer Flohmarkt: Am2025 verwandelt sich die StadtSchönheit Konstanz gemeinsam mit Kreuzlingen erneut in ein Paradies für Schatzsuchende, Schnäppchenjagende und Flohmarkt-Fans – beim legendären 24h-Flohmarkt rund um den Konstanzer Seerhein. Mit mehr als 1.000 Flohmarktständen in 1.440 Minuten StöberSpaß entlang des Bodenseeufers lädt das Event zum Entdecken, Handeln und Genießen ein.Der Verkauf beginnt in Kreuzlingen bereits um 16 Uhr. In den Bereichen Rheinufer, Winterersteig, Webersteig, Stephansplatz sowie auf dem Krämermarkt, Comic- & Schallplattenmarkt, Modellauto- und Modelleisenbahnmarkt und dem Kinderflohmarkt im Herosé-Park ab 17 Uhr. Auf dem übrigen Veranstaltungsgelände – inklusive des beliebten Kunst- und Kreativhandwerkermarkts – startet der Verkauf ab 18 Uhr, bis die gesamte Veranstaltung am 29. Juni um 17 Uhr endet.Auch 2025 bietet der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt eine bunte Vielfalt an themenspezifischen Sondermärkten: Der Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Vorplatz der Lutherkirche lädt zum Entdecken handgemachter Unikate, liebevoll gestalteter Accessoires und kunstvoller Dekoideen ein. Der Krämermarkt auf dem Schottenplatz begeistert mit nostalgischem Charme – hier finden sich antike Möbel, Vintage-Mode, Schmuck und mehr. Musik- und Comicliebhaber:innen kommen beim Comic- und Schallplattenmarkt im Mensa-Flur des Alexander-Humboldt-Gymnasiums auf ihre Kosten. Und im Bürgersaal erleben Sammler:innen den Modellauto- und Modelleisenbahnmarkt – mit kleinen und großen Schätzen auf Schienen und Rädern. Die Sondermärkte starten am Samstag um 17 Uhr, der Kunst- und Kreativhandwerkermarkt um 18 Uhr.Das Mahagoni Kollektiv sorgt wieder für musikalische Highlights auf dem Schottenplatz. Lokale Künstler:innen beleben den Flohmarkt und sorgen für ein entspanntes Bummeln, zudem lädt eine Siebdruckwerkstatt zum kreativen Upcycling ein.Der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt ist die größte Nachhaltigkeitsveranstaltung in der Vierländerregion Bodensee und wird von Nachhaltigkeitspartnern unterstützt. Durch das Mehrweggebot wird Müll vermieden und stattdessen werden kreative Alternativen ins Leben gerufen. Das facettenreiche gastronomische Angebot des „Green Event BW“-zertifizierten Flohmarkts wird durch vegane und vegetarische Gerichte ergänzt. Zusätzlich sorgt der Second-Hand-Charakter des Flohmarkts dafür, dass statt neuer Produkte Gebrauchtes wieder Verwendung findet: Auch in diesem Jahr werden rund 80% der Flohmarktstände von Standbetreiber:innen aus der Region betrieben, die ihre Keller und Dachböden ausräumen und so alten Schätzen ein neues Zuhause bieten.Es wird empfohlen, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der abweichende Busfahrplan wird rechtzeitig durch die Stadtwerke Konstanz und die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH kommuniziert.Eigenen Rucksack, Stofftasche oder Bollerwagen mitbringen und die ergatterten Kostbarkeiten nachhaltig transportieren. Alternativ stehen auch die Lastenräder des konrad-Fahrradmietsystems zur Verfügung.Spontan Lust bekommen, selbst einen Flohmarktstand anzubieten? Jetzt noch eine Standfläche für den Flohmarkt über Reservix ergattern: https://konstanz-tourismus.reservix.de/p/reservix/event/2371621 Die Kooperationspartner des diesjährigen grenzüberschreitenden 24h-Flohmarkts sind: der Nachhaltigkeitspartner Randegger Ottilien-Quelle GmbH, neu dabei der Exklusivpartner Reichenauer Inselbier, die Bodensee-Metzgerei OTTO MÜLLER als traditioneller Exklusivpartner, außerdem die Stadtwerke Konstanz GmbH, die Sparkasse Bodensee und die SCHWARZ Außenwerbung GmbH.Weitere Infos zum Flohmarkt gibt es unter: www.konstanz-info.com/flohmarkt