Konstanz ohne Gäste? Wo sonst BesucherInnen aus Nah und Fern das pulsierende Stadtleben, die spektakuläre Natur und die erlebbare Geschichte genießen, war es in den vergangenen Wochen ungewohnt still. Langsam kehrt das bunte Treiben zurück und es herrscht Aufbruchsstimmung. Diese außergewöhnliche Zeit hat deutlich gemacht, über welche Wirtschaftskraft und Wirkung der Tourismus in Konstanz verfügt. Der ein oder andere wird die freien Straßen, fehlenden Warteschlangen und die ruhige Innenstadt genossen haben. Der Tourismus ist jedoch durch seine Wertschöpfung ein wichtiges Element der regionalen Wirtschaft und ein Gewinn für die Stadt. Denn: Die Anzahl an attraktiven Angeboten ist groß und die Lebensqualität dadurch besonders hoch. Wie all diese Aspekte zusammenspielen und warum die Stadt und Region davon profitieren, zeigt der neue Film „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Konstanz“ kompakt in rund fünf Minuten und auf einen Blick. Einfach mal reinklicken auf www.konstanz-tourismus.de/tourismus-und-wirtschaft ...Malerische Landschaften, die glitzernde Wasseroberfläche, der Blick auf das atemberaubende Alpenpanorama, kulinarische Hochgenüsse und viele Attraktionen in Konstanz und der Region – ist es nicht ein Privileg an einem Ort zu wohnen, der jährlich Millionen Urlauber in seinen Bann zieht? Konstanz ist als Herz der Vierländerregion Bodensee ein beliebtes Ferienziel – und das kommt den BürgerInnen und der Wirtschaft zu Gute. Denn: Was reinkommt, kann auch wieder ausgegeben werden. Der Tourismus bringt jährlich 334,2 Millionen Euro Umsatz. Investitionen in Kultur- und Freizeitangebote, Gastronomie, Einzelhandel und das Stadtbild wären ohne diese Einnahmen nicht im selben Umfang möglich. Zudem bleiben durch die touristische Nachfrage Arbeitsplätze bestehen und neue werden geschaffen. Selbst, wer nicht direkt in diesem Sektor arbeitet, profitiert von den Steuereinnahmen, die durch den Tourismus entstehen.Geschichtsträchtig & zukunftsweisend: Schon seit dem Konzil ist der Tourismus in Konstanz verwurzelt. Jeder Gast, der diese lebenswerte Stadt am See besucht, genießt und weiterempfiehlt, trägt zeitgleich zur Lebendigkeit der Stadt bei. Übrigens: Auf den Tag reduziert und auf die Größe der Stadt verteilt, kommt nur ein geringer Anteil an Touristen auf einen Einwohner. Diese und weitere spannende Fakten fasst der neue Film „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Konstanz“ gebündelt, leicht verständlich und informativ zusammen. Jetzt einfach auf www.konstanz-tourismus.de/tourismus-und-wirtschaft ansehen, Wissenswertes hören sowie Freude spüren, in Konstanz zu wohnen und zu arbeiten. Und das Leben auf Konstanzer Art zu genießen…