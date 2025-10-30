Winterparadies Konstanz – Wenn die kalte Jahreszeit das Herz wärmt
WinterSeeLeuchten in Konstanz
Weihnachtszauber auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt an und auf dem See
Zentraler Treffpunkt ist der Weihnachtsmarkt direkt am Seeufer. Zwischen Hafen, Altstadt und leuchtendem Riesenrad entsteht ein lebendiger Ort, an dem sich Einheimische und Gäste begegnen. Der Duft von regionalen Spezialitäten, das Weihnachtsschiff mit Blick auf die Alpen und stimmungsvolle Musik schaffen ein Ambiente, das authentisch und einladend ist.
Christmas Garden auf der Insel Mainau
Auf der BlumenInsel erhellt der Christmas Garden Mainau die dunklen Abende: Auf dem rund 3 Kilometer langen Rundweg befinden sich Lichtinstallationen und Kunstwerke, die für besondere Weihnachtsstimmung auf der Insel sorgen. Die klare Winterluft, warme Getränke und der ruhige Rhythmus des Spaziergangs wirken entschleunigend und machen deutlich, wie magisch der Winter sein kann.
Königin on Tour – Einzigartige Show-Erlebnisse auf dem winterlichen Bodensee
Wenn Bühne, See und Kulinarik verschmelzen, entsteht ein Abend, den man so nur an Bord der MS Sonnenkönigin erleben kann. „Königin on Tour“ verbindet internationale Artistik, Musik und Lichtkunst zu einer Show, die Gäste mitten in die Welt der Träume entführt. Eine Kombination aus Dinner, Entertainment und Seefahrt, die den Bodensee im Advent zur Bühne macht.
EntdeckerParadies an Land und auf dem Wasser
Bei der Stadtführung „Weihnachtszauber in Konstanz“ führt das Konstanzer Kaufmannspaar Teilnehmer:innen durch das winterliche Treiben und erzählt Wissenswertes über weihnachtliche Traditionen. Zusätzlich wird die Stadtführung „Zauber der Rauhnächte – Konstanz & der Jahreswechsel“ angeboten. Bei der „Glühweinführung durch Konstanz“ mit Weinerlebnisführerin und Sommelière Heike Roensch werden drei regionale Winzerglühweine aus der Bodenseeregion sowie ein Bodensee-Rum verkostet und Weihnachtstraditionen kurz und informativ erläutert.
Wer den Blick aufs Wasser sucht, steigt an Bord der Schiffe der BSB. Die beliebten Adventsfahrten vom 29. November bis 21. Dezember inklusive Kaffee und Kuchen verzaubern mit einzigartigen Ausblicken auf das verschneite Alpenpanorama, den glitzernden Bodensee und die winterliche Landschaft.
Zwischen kleinen Boutiquen, festlich dekorierten Schaufenstern und Cafés zeigt sich: Konstanz im Winter lebt, nicht trotz der Jahreszeit, sondern mit ihr.
Tipp 1: Konstanzer Winterspezial
Das Pauschalangebot „Konstanzer Winterspezial“, das mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Begrüßungsgeschenk sowie einem Wohlfühl- und Erlebnisprogramm von 20. Oktober bis 17. März 2026 für warme Wintermomente sorgt. Jetzt buchen und die Seele baumeln lassen…
Tipp 2: Ausblick auf Silvester am und auf dem See
Ob stimmungsvolle Party auf der Fähre oder geplante spektakuläre Lasershow an Land – der Jahreswechsel wird zu einem besonderen Erlebnis in der schönsten Stadt am Bodensee.
Weitere Informationen: www.konstanz-info.com/winterseeleuchten