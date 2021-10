WinterZauber: Konstanzer Adventsmarkt & SinnesFreuden

500.000 Lichter direkt am See und viele zauberhafte Buden mit regionalen Spezialitäten, zahlreiche Adventsaktionen in der Altstadt und vieles mehr: Konstanz lädt zur Adventszeit zu besonderen Genussmomenten, duftenden Leckereien und über 100.000 Geschenkideen ein. Erstmals begrüßt der neue, verlängerte Adventsmarkt mit den rund 120 geplanten Ständen vom 18. November bis 22. Dezember 2021 im Stadtgarten mit einem stimmungsvollen Lichtermeer direkt am Bodenseeufer. Weitere liebevolle Aktionen wie der Konstanzer Wunschbaum, die 24 Adventstürchen sowie die Weihnachtsplätzchen zaubern in Konstanz ein Fest für alle Sinne und runden das Angebot ab …Vielfältige, traditionelle Hütten mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität werden für Einheimische wie auch Gäste in der Vorweihnachtszeit zum zweiten Wohnzimmer und laden zum gemütlichen Schlendern durch den großen Stadtgarten ein. Besondere Genussmomente, Weihnachtsmusik, Handwerk aus der Vierländerregion (D, A, CH, FL), duftende Leckereien wie süße Ofenschlupfen, Favoriten wie Dünnele, Ochsenfetzen, Glühwein u.v.m. läuten endlich wieder die gemütliche Zeit ein und werden von einer festlichen Beleuchtung in Szene gesetzt. Für die kleinen BesucherInnen gibt es ein eigens errichtetes Wichteldorf und auch das restaurierte Karussell von 1897 bringt die Augen zum Strahlen. Der Adventsmarkt kann über zwei Eingänge mit dem 2G-Modell besucht werden, dafür entfällt das Masken- und Abstandsgebot. Die Gastronomie öffnet ihre Stände täglich von 11 bis 21.30 Uhr, die Markthütten von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und am Freitag sowie Samstag von 11 bis 21.30 Uhr. Am Totensonntag, dem 21. November 2021, bleibt der Markt geschlossen.Die Altstadt der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee ist in diesem Jahr wieder liebevoll dekoriert und zahlreiche Adventsaktionen bieten besinnliche Momente für die gesamte Familie. Der Konstanzer Einzelhandel und die Gastronomie begleiten den Dezember mit „“: Alle teilnehmenden Geschäfte und Restaurants haben eine eigene Türchen-Nummer, die in ihren dekorierten Schaufenstern erkennbar ist. Jeden Tag gibt es an einem anderem Ort Angebote zu entdecken. Der geschmückte Weihnachtsbaum in der Bodanstraße verwandelt sich zudem zum. Bei dieser Aktion werden Wünsche von Bedürftigen zweier karitativen Einrichtungen erfüllt. Die Wünsche werden dazu an den Weihnachtsbaum gehängt und KonstanzerInnen haben anschließend die Möglichkeit, diese zu erfüllen. „Auf die Plätzchen, fertig, los“ heißt es zudem in der Paradies Bäckerei: Dort gibt es ab Anfang Dezember frische– mit Liebe gebacken und dem Stadtwappen versehen. Einfach vorbeischauen, Leckereien genießen und verschenken!Die historische Innenstadt lädt mit über 100.000 Geschenkideen aus den kleinen Boutiquen, dem LAGO Shopping Center sowie dem neuen Zalando Outlet zu einzigartigen Shoppingerlebnissen durch die größte Stadt am Bodensee ein. Der Fahrradkurier wird zum Weihnachtskurier und ist in der Adventszeit mit Weihnachtsmütze sowie festlich dekoriertem Lastenrad unterwegs.Romantische Adventsschifffahrten, entspannte Stunden in der Therme, Entdeckertouren auf der weihnachtlichen Blumeninsel Mainau mit dem neuen, geplanten Christmas Garden, spannende Gänge durch die Museen, vorweihnachtliche Konzerte, Theaterstücke, das „Konstanzer Winterspezial“, amüsant-informative Stadtführungen u.v.m. laden die gesamte Familie zum Verweilen und Genießen ein. Info zu den Stadtführungen: Ganz neu können Interessierte mit dem Konstanzer Kaufmannspaar auf Tour gehen und mehr zum weihnachtlichen Konstanz sowie den Rauhnächten erfahren … Geborgenheit, Besinnlichkeit und Sinnesfreuden direkt am Bodensee spüren – Konstanz lädt zu abwechslungsreichen Wintererlebnissen mit den Liebsten und besonderen SinnesImpulsen ein …: Winterlich-genussvolle Schifffahrten der BSB wie die Lichterfahrten im Advent oder das Kaffeehaus an Bord des MS Schwaben von Oktober bis April faszinieren mit aussichtsreichen Augenblicken und besonderen Genussmomenten auf dem glitzernden Bodensee … Weitere Infos zum Konstanzer Winterzauber auf www.konstanz-info.com/winter