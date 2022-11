WinterSeeLeuchten in Konstanz – 5 Top-Attraktionen in der winterlichen Stadtschönheit

Kleine Gässchen geschmückt mit leuchtenden Sternen, die Luft gefüllt vom Duft winterlicher Leckereien: In der Vorweihnachtszeit legt sich ein besonderes Flair über die StadtSchönheit am Bodensee. Einzigartige Top-Events wie der Christmas Garden, der bereits zum zweiten Mal auf der Insel Mainau stattfindet, oder der größte Weihnachtsmarkt der Vierländerregion (D, A, CH, FL) im Herzen von Konstanz, laden zum Staunen, Entdecken und Flanieren ein...Der Konstanzer Weihnachtsmarkt heißt Gäste und Einheimische vom 24.11. bis zum 22.12. mit weihnachtlichem Glanz willkommen. Besinnliche Momente für die gesamte Familie, hunderte Geschenkideen, Weihnachtsmusik, duftende Leckereien und regionale Spezialitäten wie Dünnele, Baumstriezel oder Winzerglühwein und das beliebte Weihnachtsschiff im Hafen laden ein, sich gemeinsam auf Weihnachten zu freuen – und das direkt am See mit atemberaubendem Alpenblick. Ein genussvolles Fest voller SinnesImpulse.Der Christmas Garden auf der Insel Mainau verwandelt die Blumeninsel vom 22.11. bis zum 8.1.2023 in eine zauberhafte Welt, die mit farbenfrohen Installationen und neuen Lichtkreationen für magische Momente sorgt. Auf dem 2,8 Kilometer langen Rundweg über die einzigartige Blumeninsel befinden sich Lichtinstallationen und Kunstwerke, die den Gästen den Weg durch das Lichtermeer weisen und für einen unvergesslichen Spaziergang über die Insel sorgen. Ein anregendes, besonderes Erlebnis für Groß und Klein!Lebendige Zeitreisen: Informativ-spannende Stadtführungen nehmen mit auf Rundgänge durch die winterliche Altstadt. Das Konstanzer Kaufmannspaar weiht TeilnehmerInnen während der „Weihnachtliche Wege mit dem Kaufmannspaar“-Stadtführung in die Geheimnisse der Weihnachtszeit ein und bereitet sie beim „Zauber der Rauhnächte“ auf den Jahreswechsel vor. Groß und Klein erhalten hier faszinierende Einblicke in winterliche Traditionen und die einzigartige Geschichte der größten Stadt am Bodensee.Genussvolle Stunden und aussichtsreiche Momente: Die „Goldener Herbst“-Fahrten (bis zum 19.11.) und die direkt im Anschluss nachfolgenden winterlichen Rundfahrten der BSB (ab dem 26.11.) mit Kaffee und Kuchen verzaubern mit einzigartigen Ausblicken auf das verschneite Alpenpanorama, den spiegelglatten, glitzernden Bodensee und die winterliche Landschaft. Top-Fotomotive inklusive!Ob verführerische Weihnachtsstände, kleine Geschäfte oder großes Einkaufszentrum: Zur Weihnachtszeit begeistert Konstanz mit facettenreichen Geschenkideen. Von kleinen Überraschungen vom Konstanzer Weihnachtsmarkt über hochwertige Geschenke aus den Boutiquen und charaktervollen Läden in den romantischen Altstadtgässchen bis hin zum LAGO Shopping-Center mit mehr als 70 Geschäften auf über drei Stockwerken bietet die größte Stadt am Bodensee GeschenkIdeen für alle. Liebevoll dekorierte Schaufenster und gemütliche Cafés runden das einzigartige ShoppingErlebnis in Konstanz ab.Tipp: Der festlich geschmückte Weihnachtsbaum auf der Marktstätte, der historische Pferdeschlitten im Stadtgarten, das bunt leuchtende Riesenrad und das romantisch dekorierte Mistel-Bänkle im Hafen mit Blick auf die Imperia – einfach vorbeikommen und die Top-Fotomotive selbst erleben.Mehr Infos zu Konstanzer Top-Events in der Weihnachtszeit gibt's auf www.konstanz-info.com/...