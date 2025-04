Wilde Würze & sanfte Aromen – KräuterWochen am Westlichen Bodensee

10.5.: Kräutermarkt Radolfzell

15.5.: Schaukochen auf dem Allensbacher Wochenmarkt

15. / 22.5. & 5. / 12.6.: Führung durch die Klostergärten, Insel Reichenau

16.5.: Workshop „Salben und Tinkturen aus Kräutern herstellen“

17. + 18.5.: Seminar ‚Rosen und Lavendel, Hagebutten das Superfood‘, in Öhningen-Wangen

23.-25.5., 11–18 Uhr: 26. Hohenstoffeln Kräutertage, Syringa Kräutergärtnerei

25.5.: Kräuterführung im Eiszeitpark Engen

7.6.: Eindrucksvoller Feldrundgang & Herstellung einer Tinktur, Herba Floralis, Stockach-Mahlspüren im Hegau

8.6.: Rosen- und Kräuterfest, Gärtnerei Denz, Öhningen-Wangen

Wildkräuter, essbare Blüten und der Feinschliff für erstklassige Gerichte: Die KräuterWochen in Konstanz und am Westlichen Bodensee stellen die mannigfaltigen Verwendungsmöglichkeiten der kleinen Powerpflanzen in den Mittelpunkt. Im milden Klima und den fruchtbaren Böden der Region finden Kräuter ideale Bedingungen. Duftende Gärten, leckere Gerichte und Führungen geben geschmackvolle Einblicke und neue Ideen, wie Kräuter als Küchenhelfer und darüber hinaus genutzt werden können. Einfach vorbeikommen und mit allen Sinnen genießen – ob als edle Verfeinerung von Speisen, natürliche Heilmittel oder erfrischende Zutaten in Getränken.Harmonisch duftend oder von herber Intensität: Am Westlichen Bodensee wachsen unter den beeindruckenden Kegeln der Hegauvulkane Thymian, Majoran, Basilikum, Bärlauch, wilde Möhre & Co. Die passionierten Köche und Köchinnen zaubern daraus schmackhafte Kreationen, die Feinschmeckerherzen höher schlagen lassen. Auf den Speisekarten stehen cremige Bärlauchsuppen, würzige Frittatas und Eintöpfe, Rinderfilet mit Kräuterkruste, Desserts aus Basilikum und viele weitere Gerichte voller Kräuterkraft. In Konstanz nimmt das Restaurant Suppengrün soup & salad bar an den KräuterWochen teil und serviert eine große Auswahl an Suppen, Eintöpfen, Currys und Salaten. Insgesamt sind 20 Gastronomiebetriebe am Bodensee Teil der Aktion.Die Kultur-Radtour „Wildkräuterführung auf dem Bodanrück“ am 7.6. mitmachen und am Wegesrand wachsende Wildkräuter sowie deren Wirkung kennenlernen. Ein gemeinsames, gemütliches Wildkräuterpicknick rundet die erlebnisreiche Entdeckertour ab. Weitere Informationen unter www.konstanz-info.com/kulturradtouren Veranstaltungen & Events (Auswahl)Auf den Speisekarten der teilnehmenden Restaurants und den Aufstellern bei Events befinden sich QR-Codes. Diesen scannen und am KräuterWochen-Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es genussvolle Preise (Teilnahmezeitraum: 10.5. – 15.6.).Übrigens: Die KräuterWochen sind Teil des kulinarischen Jahresfahrplans am Westlichen Bodensee, der mit den BodenseefischWochen (15. September – 12. Oktober) und den WildenWochen (18. Oktober – 23. November) fortgesetzt wird. Genussfans können sich also das ganze Jahr über auf saisonale Spezialitäten freuen!Weitere Infos sowie eine Übersicht der teilnehmenden Restaurants und Events gibt es unter: www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan und www.bodenseewest.eu/kraeuterwochen