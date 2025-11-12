Weihnachtsmarkt am See & WinterParadies
Zwischen Lichterglanz, festlicher Schifffahrt, traditionellem Handwerk und kulinarischen Genüssen entfaltet sich in Konstanz ein einzigartiger Weihnachtsmarkt
SinnesImpulse auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt
Vom 27. November bis 23. Dezember 2025 begeistert der Weihnachtsmarkt am See mit traumhafter Kulisse und liebevoll dekorierten Hütten von der Marktstätte entlang des Bodenseeufers bis in den Stadtgarten. An den rund 170 Ständen gibt es Kunsthandwerk und Handel in großer Vielfalt – weihnachtliche Dekoration, Kerzen, Winterkleidung, feine Geschenkideen, originelle Besonderheiten u.v.m. Köstlichkeiten wie Schupfnudeln, Schweizer Stangenfondue, Käsespätzle, Crêpes, Baumstriezel, Punsch und Winzerglühwein sorgen für ein wohliges Gefühl und wärmen Herz und Hände.
Mit dem historischen Pferdekarussell und dem beliebten „Weihnachts-Wichtel-Dorf“, einem Spiel- und Erlebnisareal für Kinder, ist der Weihnachtsmarkt am See ein unkopierbares Erlebnis für die gesamte Familie. Traditionelle Weihnachtsmusik der Konstanzer Musikgruppen und Musikvereine begleitet den Besuch mit festlichen Klängen und trägt zur besonderen Atmosphäre bei.
Die Gastronomie öffnet ihre Stände täglich von 11 bis 21.30 Uhr, die Markthütten sind von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und am Freitag sowie Samstag von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Auch 2025 setzt der Markt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit: Auf dem gesamten Gelände wird flächendeckend Mehrweggeschirr von Vytal eingesetzt. Damit bleibt er Deutschlands erster großer Weihnachtsmarkt, der im Essen- und Getränkebereich ausschließlich Mehrweg anbietet.
Top-Events, Adventsfahrten und ruhige Stunden
Über dem Weihnachtsmarkt ragt die imposante Hafenfigur Imperia, eines der Wahrzeichen von Konstanz, empor und beobachtet das bunte Treiben entlang der pittoresken Hütten und des reflektierenden Glanzes auf dem Wasser. Das Riesenrad und SEA LIFE Konstanz bieten besondere Perspektiven und Fotomotive auf das winterliche Panorama. Die historische Altstadt lädt mit ihren malerischen Gässchen zu außergewöhnlichen Shoppingerlebnissen sowie informativ-amüsanten Stadtführungen durch die StadtSchönheit ein.
Geplant: Das Weihnachtsschiff mit 360-Grad-Panoramabar direkt am Hafen – ein besonderer Ort für gesellige Momente.
Tipp 1: Bei der Stadtführung „Weihnachtszauber in Konstanz“ führt das Konstanzer Kaufmannspaar Teilnehmer:innen durch das winterliche Treiben und erzählt Wissenswertes über weihnachtliche Traditionen. Zusätzlich wird die Stadtführung „Zauber der Rauhnächte – Konstanz & der Jahreswechsel“ angeboten.
Freude schenken und Wünsche erfüllen in der Adventszeit
Bei der Aktion „Konstanzer Wunschbaum“ Freude schenken: Am Weihnachtsbaum an der Ecke Bodanstraße / Rosgartenstraße hängen ab 1. Dezember wieder Wünsche aus zwei karitativen Einrichtungen. Dieses Jahr werden das Haus Zoffingen der Caritas-Altenhilfe Konstanz und das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V. beschenkt.
Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/attraktionen/konstanzer-wunschbaum.
Tipp 2: Adventsfahrten der BSB
Die beliebten Adventsfahrten der Bodensee-Schiffsbetriebe nehmen vom 29. November bis 21. Dezember mit auf entspannte Rundfahrten in festlicher Atmosphäre. Einfach an Bord kommen und die weiße Winterlandschaft genießen.
Tipp 3: Konstanzer Winterspezial
Das Pauschalangebot „Konstanzer Winterspezial“, das mit zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und Begrüßungsgeschenk sowie einem Wohlfühl- und Erlebnisprogramm von 20. Oktober bis 17. März 2026 für warme Wintermomente sorgt. Jetzt buchen und die Seele baumeln lassen…
Tipp 4: Ausblick auf Silvester am und auf dem See
Ob stimmungsvolle Party auf der Fähre oder geplante spektakuläre Lasershow an Land – der Jahreswechsel wird zu einem besonderen Erlebnis in der schönsten Stadt am Bodensee.
Weitere Informationen unter: weihnachtsmarkt-am-see.de und www.konstanz-info.com