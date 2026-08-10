Versteckte Figuren, sprechende Fassaden und jüdische Stadtgeschichte entdecken: Stadtführungen im September in Konstanz
Ob beim Blick nach oben, beim Rundgang zu kuriosen Kunstwerken oder bei der Auseinandersetzung mit jüdischer Stadtgeschichte: Die September-Führungen verbinden historische Tiefe mit lebendigen Perspektiven auf die Gegenwart.
Ein Blick nach oben – Erker, Bilder & Skulpturen
3.9. um 16 Uhr
Konstanz liegt vielen zu Füßen – doch manche Geschichten erzählen sich erst über den Köpfen. Wer den Blick hebt, entdeckt Erker, Figuren, alte Zeichen und kunstvolle Details, die von früheren Jahrhunderten berichten. Die Führung „Ein Blick nach oben – Erker, Bilder & Skulpturen“ lädt dazu ein, Konstanz aus einer neuen Perspektive zu erleben: überraschend, lebendig und voller Details, die sonst verborgen bleiben.
Spuren jüdischen Lebens in Konstanz
6.9. um 11 Uhr
Passend zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur am 6. September richtet diese Führung den Blick auf die Spuren jüdischen Lebens in Konstanz. Von frühen Pogromen im 14. Jahrhundert und der Vertreibung aus der Stadt im Spätmittelalter über die Wiederansiedlung im 19. Jahrhundert bis hin zu Diskriminierung, Arisierungen, Zwang zur Emigration und Deportationen während der NS-Zeit: An ausgewählten Plätzen und Straßen erinnert der Rundgang mit Bildmaterial und historischer Dokumentation an jüdische Geschichte im Mittelalter und in der Neuzeit.
Kunst und Kuriositäten
24.9. um 16 Uhr
Frivole Statuen, versteckte Gestalten und ein provokanter Triumphbogen: Die Konstanzer Gassen sind voller Kunstwerke, die überraschen, irritieren oder zum Schmunzeln bringen. Bei der Führung „Kunst und Kuriositäten“ begegnen Teilnehmende unter anderem einer Kurtisane früherer Jahrhunderte, Gnomen, mittelalterlichen SMS-Schreibern und weiteren besonderen Figuren. Ein Rundgang für alle, die Konstanz abseits der bekannten Ansichten entdecken möchten.
Treffpunkt ist jeweils die Tourist-Information Konstanz.
Stadtführungen im September
Im September bietet das EntdeckerParadies Konstanz insgesamt 20 Stadtführungsthemen, die historische, kulturelle und ungewöhnliche Einblicke in die Stadt eröffnen. Neben den drei vorgestellten Führungen finden auch beliebte Klassiker und weitere Themenrundgänge statt, die Konstanz detailreich und mit neuen Perspektiven auf scheinbar vertraute Orte erlebbar machen.
So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: https://konstanz-booking.inet-mainz.de/
2. Datum oder Zeitraum eingeben.
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.