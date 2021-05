Verschiebung: Konstanzer Seenachtfest auf 2022 verlegt

Das Konstanzer Seenachtfest, geplant für 14. August 2021, muss aufgrund der Corona-Pandemie leider auf 2022 verschoben werden. Diese Entscheidung traf die Stadt Konstanz heute gemeinsam mit dem Veranstalter KLE Seenachtfest GmbH aus Konstanz. Grund für die Absage für 2021 ist die weiterhin fehlende CoronaVO für Großveranstaltungen und die dadurch fehlende Planungssicherheit.Ob vom 11. bis 14. August 2021 ein kleineres Stadtgartenfest durchgeführt werden kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. „Wir würden uns freuen, das Stadtgartenfest in 2021 durchführen zu können. Die Planungen sind bereits weit vorangeschritten und die Resonanz auf das Konzept durchweg positiv“, berichtet Tommy Spörrer vom Veranstalter KLE und fügt an: „Es wäre schön, wenn wir gemeinsam mit ausschließlich heimischen Gastronomen und regionalen Lieferanten den Konstanzern ein Stück Festnormalität zurückgeben könnten“.Der neue Termin für das Konstanzer Seenachtfest ist für, geplant – wie in den Vorjahren inklusive facettenreichem Rahmenprogramm. „Auch wenn wir es gerne in 2021 durchgeführt hätten, gehen wir frohen Mutes und in Abstimmung mit den Kreuzlinger Kollegen vom Fantastical an die frühzeitige Planung für 2022“, blickt Frank Schuhwerk, einer der Konstanzer Mitveranstalter, positiv voraus.2019 fand es zum letzten Mal in der gewohnten Form statt. Künftig ist vorgesehen, das Event nachhaltiger, regionaler sowie bürgernäher zu gestalten.Weitere, aktuelle Informationen zu den Konstanzer Events gibt’s auf www.konstanz-info.com/events