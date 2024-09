Verkaufsoffener Sonntag mit Bio-Markt & AltstadtFlohmarkt

Gleich drei Veranstaltungen laden am, dazu ein, die StadtSchönheit am Bodensee mit allen Sinnen zu erleben: der Verkaufsoffene Sonntag mit großem Rahmenprogramm von 12 bis 17 Uhr, der Bio-Markt mit Marktständen auf der Konzilmole von 12 bis 18 Uhr und der bunte AltstadtFlohmarkt auf dem Sankt-Stephans-Platz von 12 bis 18 Uhr. Neu: Erstmals starten die Veranstaltungen bereits um 12 Uhr.Anregend, genussvoll, erlebnisreich: Mit über 400 Einzelhandelsgeschäften, dem LAGO als attraktivstem Shopping-Center am Bodensee sowie Restaurants, Cafés, Bars und Weinstuben lädt Konstanz an diesem besonderen Sonntag zum Genießen und Verweilen ein. Hier wird gemütlich flaniert, nachhaltig eingekauft und viel Neues entdeckt. Shoppingtouren mit historischem Flair treffen auf Bio-Markt, Altstadt Flohmarkt, Gratis-Stadtführungen, Genuss, Mitmachaktionen, Kinder- und Familienprogramm u. v. m.!Die historische Innenstadt lädt ein, durch die romantischen Gässchen zu schlendern und dabei die attraktive Auswahl an Shopping-Ideen zu entdecken. Von den neuen Herbst- & Winterkollektionen über inspirierende Dekorations- & Designideen bis hin zu aktuellen Trends und Geschenk-Tipps: In kleinen, inhabergeführten Boutiquen, Sport-, Bekleidungs-, Schmuck- und Schuhgeschäften sowie großen Markenhäusern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Verkaufsoffene Sonntag wird abgerundet durch ein facettenreiches Gastronomieangebot an verschiedenen Orten der Innenstadt.Geschichtsinteressierte haben bei gratis Führungen in den Stadttürmen die Gelegenheit, Einblicke in die Vergangenheit der Stadt zu erhalten: Der Pulverturm ist zur Besichtigung von 12 bis 17 Uhr geöffnet, im Schnetztor finden von 13 bis 17 Uhr stündlich Führungen statt (letzte Führung: 16 Uhr) und der Rheintorturm inklusive Fasnachtsmuseum öffnet von 14 bis 17 Uhr. Auf dem Augustinerplatz präsentieren sich verschiedene Vereine und laden zu spannenden Mitmachaktionen ein.Im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntags gibt es die Möglichkeit, eine Auswahl des großen Stadtführungsangebots kostenlos zu entdecken und Konstanz aus neuen, historischen Perspektiven kennenzulernen. Um 14, 15 und 16 Uhr findet jeweils die einstündige Stadtführung „Gegenwart der Vergangenheit“ statt. Treffpunkt für alle Stadtführungen ist der Kaiserbrunnen auf der Marktstätte. Die Personenzahl ist auf jeweils 25 beschränkt, um eine vorherige Anmeldung an der Tourist-Info im Bahnhof wird gebeten. Jetzt schon anmelden und auf spannende Geschichten freuen ...Klangforscher-Workshop für Kinder – gemeinsam mit der Musikvermittlerin Andrea Hoever von der Bodensee Philharmonie auf Geräuschejagd gehen. Mit Aufnahmegeräten ausgestattet, machen sich die Kinder auf die Suche nach den Klängen des Verkaufsoffenen Sonntags. Am Ende erhalten die Kinder ihre eigenen, individuellen Soundtracks. Die Teilnahme ist kostenlos und die Gruppengröße auf 5 – 6 Kinder (zw. 6 und 12 Jahren) begrenzt.Workshopzeiten: 12 – 13, 13.30 – 14.30, 15 – 16 UhrDer Treffpunkt ist am Pavillon der Bodensee Philharmonie auf dem Augustinerplatz.Auf der Konzilmole direkt im Hafen entdecken Feinschmecker:innen auf dem Bio-Markt saisonale und regionale Lebensmittel in Bio-Qualität direkt von den Erzeuger:innen. Vor Ort besteht zudem die Möglichkeit zum Austausch mit diesen. Von frischem Apfelsaft, Bauernbrot und wunderbaren Brotaufstrichen über Getreide aus dem Hegau bis hin zu Bio-Waschmitteln und saisonalem Bio-Gemüse aus dem Hegau sind regionale Produkte für jeden Geschmack zu finden. Tipps zum Thema Nachhaltigkeit im Haushalt und zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung an verschiedenen Infoständen runden das Angebot ab.Nachhaltig, bunt, vielseitig: Inmitten der Konstanzer Altstadt findet am Verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr der AltstadtFlohmarkt auf dem Sankt-Stephans-Platz statt. An rund 100 Standplätzen stöbern Besucher:innen unter freiem Himmel nach Herzenslust und entdecken Einzigartiges, Kurioses und besondere Schätze. Kindern steht der Schulhof der Stephansschule für den Verkauf auf Picknickdecken ohne vorherige Reservierung offen.Organisiert wird der Verkaufsoffene Sonntag mit Bio-Markt sowie AltstadtFlohmarkt gemeinsam vom Treffpunkt Konstanz e. V. , der Bio-Musterregion Bodensee sowie der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Alle weiteren Infos zum Verkaufsoffenen Sonntag & das gesamte Programm gibt’s unter www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag