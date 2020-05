Vatertagswochenende in Konstanz: Aktiv, bunt, genussvoll

FamilienZeit & GenussMomente: Am Wochenende vom 21. bis 24. Mai (Himmelfahrt) mit den Liebsten atemberaubende Aussichten auf See und Alpen genießen, die malerische Konstanzer Altstadt mit den Museen entdecken, shoppen gehen, über die Mainau flanieren oder den Facettenreichtum der größten Stadt der Vierländerregion Bodensee digital erleben. Zum Vatertag inspiriert Konstanz mit einzigartigen Sinnesmomenten für die gesamte Familie. Einfach Herzensmenschen einladen, die gemeinsame Zeit genießen und den Vätern mit besonderen KonstanzErlebnissen Danke sagen...!Expeditionen in die Heimat, genussvolle Radtouren, Wanderungen in der Region, Kanufahrten, Stand-Up-Paddling, prächtige Blütenpracht u.v.m.: Entdeckertouren in die Natur sind besonders im Frühling sehens- und erlebniswert. Die Premiumwanderwege „SeeGang“ und „Hegauer Kegelspiel" faszinieren am Westlichen Bodensee mit spannenden Erkundungen und bieten Naturfreuden pur. Auch für Radfreunde ist Konstanz optimaler Ausgangspunkt für Touren rund um den Bodensee. Entdeckerspaß, atemberaubende Blicke auf das See- und Alpenpanorama und lebhaftes Gemeinsamsein inklusive! Besonders farbenfroh wird das lange Wochenende bei einem Besuch auf der Blumeninsel Mainau. Einfach Ticket online vorbestellen, in das Blütenmeer der inspirierenden Grünoase eintauchen, den Augenblick genießen und bei frühlingsfrischem Duft dem Alltag im Nu entfliehen…Bequem beim Lieblingslokal bestellen, ein kühles Bier oder leckeres Eis genießen, bei der familiären Grillfeier die Seele baumeln lassen, naturnahes Picknickhopping ausprobieren (Picknick-Karte mit Grillstellen unter www.konstanz-info.com ) oder beim entspannten Schlendern durch das malerische Zentrum ein neues Restaurant ausprobieren – Konstanz und die Region bieten am Himmelfahrt-Wochenende das kulinarische Mehr am See. Abgerundet wird das frühlingsfrische Angebot von Shoppingtouren durch das Herz der Konzilstadt mit über 400 Einzelhandelsgeschäften und dem LAGO als größtem Shoppingcenter am Bodensee, Ausstellungen in den Museen, Galeriebesuchen u.v.m. Und auch für die Zeit zu Hause gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Von Rätselspaß und einem virtuellen Kultur-Natur-Mix über Videos und überraschende Perspektiven bis hin zum digitalen Stadtrundgang ist hier für jeden etwas dabei. Einfach inspirieren lassen, persönliche Favoriten für das Vatertagswochenende auswählen und die gemeinsame Zeit mit den Liebsten in Konstanz genießen…Inselhopping, grenzüberschreitende Tagestouren, Segeltörns, genussvolle Weinfahrten, besondere Radtouren, Biererlebnisse, interaktive Eiskurse, Segwayspaß u.v.m.: Die neuen Erlebnisse bieten facettenreiche Möglichkeiten, den westlichen Bodensee vom Ausgangspunkt Konstanz ideal, individuell sowie mit allen Sinnen zu entdecken. Jetzt Gutschein sichern und dem Vater oder Liebsten einzigartige KonstanzMomente schenken! Übrigens bieten auch Einzelhandel und Gastronomie Gutscheine, die bequem online bestellt und zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden können.Weitere Infos zum Vatertag in Konstanz auf www.konstanz-tourismus.de/vatertag