Valentinstag in Konstanz 2023

Den Lieblingsmenschen auf der einen und das schimmernde Alpenpanorama mit dem legendären Bodensee auf der anderen Seite, so lässt es sich lieben. Romantische Erlebnisse und Aktionen gibt es in Konstanz das gesamte Jahr über und am Valentinstag erst recht. Neu in diesem Jahr: Die Spezial-Stadtführung „Kuppel-Tour“ , die TeilnehmerInnen durch die romantischsten Ecken und Gassen Konstanz' führt und ihnen Anekdoten lange vergangener Zeiten und unbändiger Liebe näherbringt. Ob man die Tour mit der besseren Hälfte besucht oder diese dort finden will, ist jedem selbst überlassen – einfach mitkommen und die Stadt im Süden Deutschlands durch Amors Augen sehen.Zahlreiche Restaurants verwöhnen ihre Gäste am Valentinstag mit herzhaften bis süßen, edlen und erlesenen Gänge-Menüs für jeden Geschmack. So öffnet das Restaurant Papageno im Paradies an diesem Tag extra seine Pforten und empfängt hungrige Turteltäubchen mit einem schmackhaften 5-Gänge-Menü. Auch das Restaurant des Steigenberger Inselhotels oder das Staader Fährhaus, beide mit Seeblick, begeistern mit exzellenter Kulinarik in mehreren Gängen. Um eine Reservierung wird gebeten.Den Valentinstag verlängern und mehr GemeinsamZeit mit der oder dem Liebsten in der StadtSchönheit verbringen: Die Konstanzer Hotels laden zu romantischen Stunden in besonderem Ambiente ein. Unter dem Motto „Let me be your Valentine“ begrüßt das Hotel Viva Sky Verliebte mit einem romantisch dekorierten Zimmer inklusive Frühstück hoch über den Dächern Konstanz' und Abendessen im Restaurant Umami mit einer Sushi Deluxe Platte für zwei. Ein exklusives, romantisches 4-Gänge-Menü im Seerestaurant Riva sowie eine Flasche Champagner, Pralinen und Früchte auf dem Zimmer erleben Gäste im Hotel Riva Weitere Infos und Aktionen zum Tag der Liebe gibt es auf www.konstanz-info.com/valentinstag