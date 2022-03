Umweltpioniere am Bodensee: Erste Campingplätze der Region erhalten das EU Ecolabel

Nachhaltigkeit wird bei der Auswahl der Urlaubsregion für Campinggäste immer wichtiger. Urlaub mit Genuss und gutem Gewissen: Das ist die Zukunft für viele Tourismusbranchen. Zwei Campingplätze am Bodensee beweisen sich in Fragen des Umweltschutzes als Spitzenreiter.



Erste Campingplätze am Bodensee erhalten das EU Ecolabel



Beide Campingplätze werden aus einer Hand betrieben, liegen direkt am Seeufer des Bodensees, keine fünf Kilometer voneinander entfernt und doch erhält jeder Campingplatz das EU Ecolabel für sein einzigartiges Engagement im Umweltschutz. Das EU Ecolabel ist der in der gesamten EU gültige Weg für Betriebe, welche ihren Einsatz für den Umweltschutz beweisen wollen. Das Europäische Umweltzeichen wird für viele Produkte und Dienstleistungen vergeben, unter anderem seit 2018 auch für Beherbergungsbetriebe wie Hotels und Campingplätze.



Wir laden Sie herzlich zur Auszeichnung beider Campingplätze ein.



Datum: 30. März 2022

Uhrzeit: 11:45 – 16:45 Uhr

Ort: Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau & Campingplatz Klausenhorn

Start: am Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau, Großherzog-Friedrichstr. 43, 78465 Konstanz-Litzelstetten



Anfahrt:

ÖPNV: Vom Bahnhof Konstanz Bus 6 oder 4/13 bis „Litzelstetten Tankstelle“

PKW: wenige Parkplätze vorhanden



Nachhaltigkeit auf dem Campingplatz



Über das EU Ecolabel und die Bedeutung von Umweltschutz im Camping – und Tourismus informieren Sie: - Britta Frischmuth (Managerin beider Campingplätze) - Eric Thiel, Geschäftsführer Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (Betreiberin beider Campingplätze) - Henning Scholtz & Christoph Eßer-Ayertey, RAL (Vergabestelle EU Ecolabel) - Katrin Gölsdorf & Marco Walter, ECOCAMPING (Prüfstelle EU Ecolabel) - Stadt- und Ortsvertretung



Ablauf



Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau



- 11:45 Uhr: Begrüßung

- 12:00 Uhr: Auszeichnungsübergabe & Pressegespräch

- 13:00 Mittagsimbiss

- 14:00: Platzrundgang



Campingplatz Klausenhorn



- 15:15 Uhr: Ankommen & Getränke

- 15:30 Uhr: Auszeichnungsübergabe

- 16:00 Uhr: Platzrundgang