Theatererlebnis für alle Sinne unter freiem Himmel vor historischer Kulisse: Brechts „Die Dreigroschenoper“

Ab demwird der Münsterplatz zum Schauplatz eines beliebten sommerlichen Höhepunkts: Das Theater Konstanz bringt Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper“ (mit Musik von Kurt Weill und unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann) auf die Open-Air-Bühne. Mit dem Konstanzer Münster als geschichtsträchtiger Kulisse erlebt das Publikum eine hochkarätige Inszenierung für alle Sinne, die nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt – live begleitet von der Bodensee Philharmonie.Regisseurin Christina Rast inszeniert nach dem großen Erfolg von „Der eingebildet Kranke“ erneut das Sommertheater auf dem Münsterplatz. Mit im Team: Gabriel Venzago und die Musiker:innen der Bodensee Philharmonie, die den Abend live musikalisch untermalen. In der „Dreigroschenoper“ trifft die Glitzerwelt der goldenen Zwanziger auf die dunklen Seiten der Gesellschaft: Armut, Ausbeutung, Bestechung und Verrat. Gangsterboss Mackie Messer, der skrupellose Geschäftsmann Peachum und ein korrupter Polizeiapparat entfalten ein spannungsgeladenes Spiel um Macht, Moral und Überleben – überraschend und mitreißend. Eine Frage bleibt hochaktuell: Wer sind die wahren Verbrecher in dieser Welt?2025 sorgt das Theater Konstanz nicht nur für aufregende Theatererlebnisse, sondern auch für kulinarischen Genuss. Regionale Köstlichkeiten und erfrischende Getränke werden an der HZH-Theaterbar angeboten und runden die lauen Sommerabende auf dem Münsterplatz stilvoll ab.Die Premiere findet amstatt, die letzte Vorstellung ist am. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets sind an der Theaterkasse im KulturKiosk und im Webshop erhältlich. Es gilt das Kulturticket Weitere Informationen sowie eine vollständige Terminübersicht unter https://www.theaterkonstanz.de/die+dreigroschenoper