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Stadtführungen im Mai in Konstanz: grenzüberschreitende Einblicke, Konstanz mit allen Sinnen und Jüdische Geschichte

Entdeckerparadies Konstanz: Im Frühling die Stadtschönheit neu erleben

(lifePR) (Konstanz, )
Im Mai zeigt sich Konstanz erneut von seiner vielfältigen Seite: Historische Spuren, besondere Perspektiven und bewegende Geschichten machen die Stadtführungen zu inspirierenden Begleitern durch den Frühling. Ob bei einem Rundgang zur jüdischen Geschichte der Stadt, bei einer Führung für blinde und sehbehinderte Menschen oder auf den Spuren eidgenössischer Verbindungen – Konstanz lässt sich im Wonnemonat auf eindrucksvolle und teilweise ungewohnte Weise entdecken. Neben diesen ausgewählten Führungen bereichern zahlreiche weitere Klassiker und Themenführungen das Programm.

Spuren jüdischen Lebens in Konstanz
3.5. um 11 Uhr

Von den frühen Pogromen im 14. Jh. und der Vertreibung aus der Stadt im Spätmittelalter über die Wiederansiedlung im 19. Jh. bis hin zur Diskriminierung, den Arisierungen, dem Zwang zur Emigration und den Deportationen zur NS-Zeit finden sich in Konstanz Spuren jüdischen Lebens. Die Führung erinnert an bestimmten Plätzen und Straßen und anhand von Bildmaterial und historischer Dokumentation an die Geschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit in der Stadt.

Führung für Blinde und Sehbehinderte
6.5. um 10.30 Uhr

Im Rahmen der "Aktionswoche: Barrierefrei Westlicher Bodensee - Erlebnisse für alle" haben Blinde und sehbehinderte Menschen die Möglichkeit, Konstanz mit mehreren Sinnen zu erleben, zu riechen, zu hören, zu fühlen, ja, zu „begreifen“. Im Hafen geben Ihnen Wasser und Schiffe, Möwen und Menschen einen Eindruck vom drittgrößten Binnensee Europas. Sie hören von der Bedeutung der Kaufmannsstadt Konstanz im Mittelalter, anhand eines Modells kann das Konzilgebäude ertastet werden. Der Klang der Schritte im Münster, das „Ermessen“ der alten Säulen, der eigenartig weiche Sandstein, geschnitzte Portaltüren, Bodengrabplatte und vieles mehr bereichern die Führung durch die 1400 Jahre alte Kirche. Das bronzene Relief am Münsterplatz, das die Altstadt aus der Vogelperspektive darstellt, erlaubt neue Eindrücke über die Dimensionen und Formen von Konstanz.

Eidgenössische Spuren in Konstanz
7.5. um 13 Uhr

Schweizer Persönlichkeiten, Personen mit Wurzeln in der Eidgenossenschaft und historische Bezüge zur Schweiz: Auf dieser Stadtführung durch die Konstanzer Altstadt erfahren Teilnehmer:innen mehr zu interessanten, oft weniger bekannten Verbindungen ins Nachbarland. Besondere Orte wie das geschichtsträchtige Münster oder die einzigartige Kunstgrenze zeigen dabei, welche Berührungspunkte es zwischen der ehemaligen Reichs- und Bischofstadt Konstanz und der Schweiz gab und gibt. Eine lebendige Zeitreise von der Vergangenheit ins Heute – grenzüberschreitend und verbindend.

Stadtführungen im Mai

Im Mai bietet Konstanz insgesamt 23 unterschiedliche Stadtführungsthemen. Neben den vorgestellten Führungen stehen auch zahlreiche weitere Rundgänge auf dem Programm, die historische, kulturelle und besondere Perspektiven auf die Stadt eröffnen. Einige Führungen finden mehrfach im Monat statt und laden Einheimische wie Gäste dazu ein, Konstanz immer wieder neu zu entdecken.

So einfach geht’s:
1. Buchungsseite aufrufen: www.konstanz-info.com/planen-buchen/stadtfuehrungen
2. Datum oder Zeitraum eingeben.
3. Vielfalt entdecken und Auswahl treffen.

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