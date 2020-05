StadtSchönheit Konstanz - das südliche Urlaubsparadies direkt am Bodensee

Malerische Gässchen, charmante Geschäfte, lebendige Geschichte und die glitzernden Weiten des Bodensees: Das gibt es so nur in Konstanz, dem Herzen der Vierländerregion. Der Blick wandert vom klaren Uferwasser zum majestätischen Alpenpanorama und das ausgewogene Freizeitangebot macht jeden Tag zu etwas ganz Besonderem. Von Entdeckertouren durch die idyllische Natur über Genuss unter freiem Himmel bis hin zu Shoppingtouren durch das historische Stadtzentrum – Konstanz kreiert magische Momente für alle Sinne. Ein Urlaubscocktail, der Stammgäste sowie Neuentdecker dazu einlädt, dem Alltag zu entfliehen sowie sich im südlich-milden Flair des Bodensees geborgen und frei zugleich zu fühlen.Geheimtipp Westlicher Bodensee: Formen, Farben, Inspiration – von spannenden Schifffahrten oder Kanutouren auf dem Bodensee mit Blick auf das beeindruckende See- und Alpenpanorama über Premiumwanderungen und genussvolle Radtouren bis hin zu Inselerkundungen und dem Erklimmen der Hegauvulkane bieten Konstanz und die Region oft wenig bekannte Sinnesimpulse. Als größte Stadt der Vierländerregion Bodensee hat Konstanz dabei mit seiner historischen Innenstadt, dem Konzil sowie seinen kleinen, feinen Museen eine einzigartig erlebbare Geschichte, eine sehr lebendige Gegenwart und viele Ideen und Pläne für die Zukunft. Kunst, Kultur, Genuss und Wasser prägen diese StadtSchönheit, die als Zentrum der Vierländerregion gilt und mit ihrer einzigartigen Kombination aus Tradition und Moderne, Lebensqualität und Exzellenz sowie Natur und Urbanität zum Genießen und Verweilen einlädt. Ein Fest für die Sinne!Gemütliche Cafés, Weinstuben, Biergärten direkt am See und zahlreiche Restaurants begrüßen Gäste mit typisch badischer Gastlichkeit und Herzlichkeit. Kulinarische Spezialitäten wie der Bodenseefisch „Fellchen“ und die regionalen Weine laden zum Genießen ein. Und auch der Hafen mit südlichem Flair, der Rheinkilometer Null, die Uferpromenade und das wunderschöne Umland mit Obstwiesen und idyllischen Dörfern warten darauf, entdeckt zu werden. Top-Ausflugsziele wie die Blumeninsel Mainau und das Sea Life schaffen ebenfalls außergewöhnliche Urlaubsmomente. Auch Segeltörns, Insel- und Vulkanhopping, Museumsbesuche, amüsant-informative Stadtführungen und Schifffahrten auf dem Bodensee faszinieren mit besonderen Erlebnissen.In charmanten Hotels, sympathischen Pensionen oder gemütlichen Ferienwohnungen findet jeder sein persönliches Refugium. Auf einer kleinen Landzunge gelegen, eingebettet zwischen Fischer- und Bauerndörfern, genießen Outdoor-Begeisterte und Naturliebhaber beispielsweise die einzigartige Atmosphäre auf dem Campingplatz Klausenhorn. Mit seinem weitläufigen Naturstrandbad, eigenem Pizza-Backhaus, Beachvolleyballplatz und vielen weiteren Angeboten wird hier jeder Tag zu einer besonderen Erinnerung. Das milde Bodenseeklima sorgt dabei für sonnige Tage und laue Abende im Freien. Einfach ankommen, durchatmen, aktiv sein und einzigartige Genussmomente genießen – hier beginnt der Süden!Tipp: Jetzt bereits digital in die größte Stadt der Vierländerregion eintauchen – beispielsweise auf www.konstanz-tourismus.de/videos . Facettenreiche Videos nehmen hier mit auf eine virtuelle Tour durch Konstanz und zeigen die Konzilstadt aus unterschiedlichsten Perspektiven – von Natur über Kultur bis hin zu Wirtschaft und Wissenschaft.…satte 2.116,8 Stunden Sonnenschein im Jahr.…über 30 Kilometer Uferstrecke im Stadtgebiet – 18 Kilometer davon als Promenade.…über 400 Fachgeschäfte in der Innenstadt und das LAGO als größtes Shopping-Center am Bodensee.…über 300 Gastronomiebetriebe mit regionalen bis internationalen Spezialitäten.…kurze Wege aus der historischen Innenstadt in die Natur. Die maximale Entfernung aus dem Zentrum zum Bodensee beträgt lediglich 1.000 Meter, was eine Gehzeit von nur 12 bis 15 Minuten bedeutet.…104,2 Kilometer Radwege im Stadtgebiet.…5 kostenlose Strandbäder direkt am Bodensee – zentrumsnah sowie in den idyllischen Vororten.…den ausgezeichneten Premiumwanderweg „SeeGang“ mit Startpunkt am historischen Inselhotel.Mehr dazu auf www.konstanz-info.com . Einfach mal reinklicken, zurücklehnen, sich inspirieren lassen, vorbeikommen und den wohlverdienten Urlaub geborgen im paradiesischen Konstanz am Bodensee genießen…