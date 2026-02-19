StadtSchönheit Konstanz – paradiesisch anders
Jetzt beginnt die schönste Zeit, das Paradies Konstanz zu entdecken
Die Eröffnung des weltweit einzigartigen Asisi-Panoramas zählt im Frühjahr zu den herausragenden Neuerungen des Jahres, das Besuchende mitten in das historische Konstanz der Konzilszeit eintauchen lässt, ebenso wie die Wiedereröffnung der Marienschlucht am 28. März, die eines der eindrucksvollsten Naturerlebnisse der Region zurückbringt.
Zahlreiche Events – vom Landesturnfest über das Campus Festival und die Internationale Bodenseewoche bis hin zum Seenachtfest oder dem Weihnachtsmarkt am See – machen das Paradiesjahr über alle Jahreszeiten hinweg erlebbar.
Natur, Wasser und Stadt – ein Paradies in allen Jahreszeiten
Natur beginnt in Konstanz nicht außerhalb, sondern mitten in der Stadt: entlang des Premiumwanderwegs SeeGang, auf dem Bodensee-Radweg oder bei Schiffstouren über den See ab dem Konstanzer Hafen. Die Blumeninsel Mainau und das UNESCO-Weltkulturerbe, die Insel Reichenau, grüne Parks und die Uferpromenade laden dazu ein, die Region aktiv und entspannt zugleich zu entdecken.
Gleichzeitig begeistert die historische Altstadt mit individuellen Boutiquen, Cafés und kulturellen Angeboten, während moderne Orte wie das LAGO Shopping-Center oder die vielfältige Gastronomie genussvolle Akzente setzen. Konstanz verbindet dabei urbanes Leben und natürliche Ruhe auf einzigartige Weise.
Tipp 1: Spaziergänge am Rheinufer mit Sonnenuntergang; neue Stadtführungen oder das Palmenhaus mit seinem besonderen Flair zeigen, warum der Konstanzer Stadtteil Paradies seinen Namen trägt – und 2026 besonders aufblüht.
Tipp 2: Knackig. Frisch. Lecker. Gesund.
Vom 19.03. bis 03.05.2026 finden am westlichen Bodensee die VeggieWochen statt. In Konstanz beteiligt sich die Suppengrün Soup & Salad Bar mit einer vielfältigen Auswahl pflanzlicher Gerichte.
Das Paradies buchen, erleben und genießen
2026 bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Paradies Konstanz unmittelbar zu erkunden. Stadtführungen eröffnen neue Perspektiven auf die größte Stadt am Bodensee – von historischen Rundgängen durch die Altstadt bis zu thematischen Entdeckungstouren.
Besondere Naturerlebnisse ermöglichen die Naturcampingplätze Klausenhorn und Litzelstetten-Mainau direkt am Seeufer. Sie sind ideale Ausgangspunkte für Rad- und Wandertouren, Schiffsausflüge oder entspannte Tage am Wasser.
Auch die Erlebnisangebote laden dazu ein, Konstanz hautnah zu erleben: etwa bei neuen Aquarellkursen mit Seeblick, bei der genussvollen Radtour „Bierseelig“ zu lokalen Brauereien oder bei kreativen Workshops rund um feine Törtchen und Tartelettes. Dazu kommen Klassiker wie Eiskurse, Erlebnisse auf dem Wasser und geführte Touren. Alle Erlebnisse auf einen
Blick unter: www.konstanz-info.com/erlebnisse
Tipp 3: Ein Besuch im SEA LIFE Konstanz bietet die Möglichkeit, das UnterwasserParadies aus nächster Nähe zu sehen. Und vom Riesenrad am Hafen aus bieten sich Top-Fotomotive von oben auf Stadt und Bodensee.
Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit startet Konstanz in eine neue Phase des Themenjahres – und macht Lust darauf, das Paradies 2026 selbst zu entdecken.
Ob für einen Tagesausflug, ein Wochenende oder einen längeren Aufenthalt: Konstanz verbindet Natur, Kultur, Genuss und Bewegung zu einem Erlebnis, das inspiriert und entschleunigt – ein Paradies, das man nicht weit suchen muss.
Weitere Informationen unter:
www.konstanz-info.com/paradies-konstanz