StadtSchönheit Konstanz – paradiesisch anders
Das paradiesische Konschtanzer Lebensgefühl
Konstanz – das Paradies am Bodensee
Die besondere Lage zwischen See und Rhein, vor der Alpensilhouette und mitten in der Vierländerregion (D/A/CH/FL), macht Konstanz seit Jahrhunderten zu einem natürlichen Paradies. Wasser, Altstadtflair und paradiesische Ausblicke – etwa vom Riesenrad am Hafen, vom Bismarckturm oder von der Dachterrasse im LAGO-Shopping-Center – verschmelzen hier zu einem harmonischen Gesamtbild: ein Natur- und StadtParadies, das Menschen anzieht, inspiriert und entschleunigt.
NaturParadies
Konstanz bietet das gesamte Jahr vielfältige Möglichkeiten, das Natur- und WasserParadies aktiv zu erleben. Die naturnahen Campingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn liegen direkt am Bodensee und sind ideale Erholungsorte im Grünen. Entspannte Schiffstouren mit der BSB, die Wiedereröffnung der Marienschlucht am 28. März 2026 sowie weitläufige Wege zum Wandern, Radfahren und Entdecken machen die Vierländerregion zu einem perfekten Ziel für Naturbegeisterte.
Kunst- und EntdeckerParadies
Im März 2026 eröffnet das beeindruckende Asisi-Panorama, das Besuchende in einem 360°-Erlebnis mitten in das mittelalterliche Konstanz der Konzilszeit versetzt. Ergänzend dazu machen die Konstanzer Stadtführungen die reiche Historie der größten Stadt am Bodensee ganzjährig auf lebendige Weise erlebbar: themenspezifisch, interaktiv und voller spannender Einblicke. Vielfältige Erlebnisangebote wie Wanderungen im Lorettowald, Schnuppersegeln oder Bogenschießen laden zur entspannten Bewegung im EntdeckerParadies ein. Eis-Kurse, Weintouren und Führungen in den historischen Stadttürmen, in denen die Tradition der Konstanzer Narrenvereine lebendig wird, bereichern das Angebot.
Tipp: Ein Besuch im SEA LIFE Konstanz bietet die Möglichkeit, das UnterwasserParadies aus nächster Nähe zu sehen.
Feiern im Paradies
Konstanz präsentiert 2026 ein paradiesisches Veranstaltungsprogramm: Von der Konstanzer Fasnacht im närrischen BrauchtumsParadies über das Landesturnfest als sportliches Großereignis bis hin zur maritimen Tradition der Internationalen Bodenseewoche bietet das Jahr zahlreiche Höhepunkte. Sommerliche Highlights wie der grenzüberschreitende 24h-Flohmarkt, das Campus Festival, die Sommerkonzerte, das GuteZeit Festival, das Konstanzer Weinfest und das spektakuläre Seenachtfest schaffen unvergessliche Momente direkt am Bodensee. Ebenso bereichern das grenzüberschreitende Kinderfest, das geplante 1. Konstanzer Poesie- und Literaturfestival sowie der stimmungsvolle Konstanzer Weihnachtsmarkt am See das Jahresprogramm.
InselHopping zwischen den InselParadiesen
Mit prächtigen Blüten, vielfältigen Events und saisonalen Highlights prägt die Insel Mainau als BlumenParadies das Themenjahr maßgeblich. Von Frühling bis Winter, inklusive des Christmas Garden, lohnt sich ein Besuch zu jeder Jahreszeit.
Ebenso paradiesisch präsentiert sich die UNESCO-Welterbe-Insel Reichenau: Jahrhundertealte Klosterkultur, weite Felder, Weinberge, traditionsreicher Gemüseanbau und ein unvergleichliches See- und Naturerlebnis machen sie zum idealen Reiseziel. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln – InselHopping zwischen Mainau und Reichenau eröffnet Besuchern abwechslungsreiche Einblicke in zwei ganz unterschiedliche Inselwelten des Paradieses.
Innovations- & GründungsParadies
Als Hochschul- und Universitätsstadt ist Konstanz ein lebendiges Zentrum für Forschung, Gründung und neue Ideen. Die Universität Konstanz, die HTWG, das Konstanzer Unternehmensfrühstück sowie moderne Coworking Spaces stärken ein dynamisches Innovationsumfeld. Mit inspirierenden Arbeitsorten und Tagungsmöglichkeiten – auch für Workations mit Seesicht – präsentiert sich die Stadt als attraktives Gründungs- und InnovationsParadies.
Genuss- und ShoppingParadies
Vielfältige Gastronomie, urige Cafés, feine Restaurants und historische Altstadtgassen mit inhabergeführten Boutiquen und Läden laden zum Entdecken ein. Mit dem LAGO Shopping-Center – dem größten Einkaufszentrum am Bodensee – bietet die Stadt zudem ein besonderes Angebot unter einem Dach. Erholsame Auszeiten ermöglichen die Wellnessbereiche der Konstanzer Hotels, das Buff Medical Resort sowie die Bodensee-Therme. Paradiesische Momente schaffen zudem attraktive Hotelpauschalen und Kombiangebote wie „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ oder das „WinterSpezial“.
Veranstaltungs-Highlights (Auszug), u.a.
• 12. – 17.2.: Fasnacht
• März 26: Eröffnung des Asisi-Panoramas
• 28.3.: Eröffnung der legendären Marienschlucht
• 16.4.: 17. Konstanzer Unternehmensfrühstück
• 26.4.: VeloPicknick
• 13. – 17.5.: Landesturnfest
• 29. – 30.5.: Campus Festival
• 29. – 31.5.: Internationale Bodenseewoche + Verkaufsoffener Sonntag
• 13. + 14.6.: Grenzüberschreitender 24h-Flohmarkt
• Juli 26: GuteZeit Festival / ElektroLiebe (Bodenseestadion)
• Juli 26: Sommerkonzerte (Klein Venedig)
• 29.7. – 1.8.: Konstanzer Weinfest
• 5. – 7.8.: Konstanzer Sommernächte
• 8.8.: Konstanzer Seenachtfest
• 12.9.: Grenzüberschreitendes Kinderfest Konstanz/Kreuzlingen
• November 26: 1. Konstanzer Poesie- und Literaturfestival
• Dezember 26: Christmas Garden Insel Mainau
• Dezember 26.: Konstanzer Weihnachtsmarkt
• 31.12.: Silvester an & auf dem Bodensee
Weitere Informationen zum Paradies Konstanz unter www.konstanz-info.com/erleben-entdecken/themenjahre/paradies-konstanz.