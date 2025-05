Sommerfrische in Konstanzer Badeparadiese

Kristallklares Wasser, weitläufige Liegewiesen, Wassersport u.v.m.: Am 24. Mai beginnt die Saison in den überwiegend kostenfreien Strandbädern. Abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten wie Beachvolleyball und Stand-Up-Paddling, der direkte Seezugang und die ausgedehnten Liegeflächen sorgen für grenzenlose Sommerfreude – Entspannung und Genussmomente im Restaurant inklusive. Vom zentrumsnahen Rheinstrandbad über das beliebte Hörnle bis zu den Strandbädern in den malerischen Vororten – hier finden alle ihr persönliches Badeparadies, inklusive einzigartiger SinnesImpulse.Die Nummer 1: Das „Hörnle“ hat eine lange Tradition. Seit 1907 ist es ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein. Über 50.000 Quadratmeter Liegewiese und 600 Meter Uferlänge, der Familienbereich mit Spielplatz inklusive Sand- und Matschbereich, der Stand-Up-Paddling-Verleih sowie das Café-Restaurant mit Kiosk laden Einheimische sowie Gäste gleichermaßen zu einem erlebnisreichen Badetag ein. Top-Fotomotive und den Blick auf die sensationelle Alpensilhouette vervollständigen das paradiesische Angebot.Wasserspaß und Naturidylle: Im Konstanzer Vorort Litzelstetten befindet sich ein besonders schön gelegenes Strandbad. Mit fantastischem Blick auf die Insel Mainau und Unteruhldingen bietet es den perfekten Ort zum Entspannen, Baden und Genießen. Ein Sand- und Matschplatz sowie der Spielplatz sorgen auch bei den kleinen Badegästen für große Freude. Zur Stärkung für zwischendurch lädt der Strandbad-Kiosk ein – inklusive Terrasse mit Top-Ausblick auf den See.Der Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau ist nur eine 10-minütige Schwimmeinheit entfernt und lädt mit Glampingzelten, Genuss-Terrasse und Mainaublick zu naturnahem Urlaub ein.Abwechslungsreicher Wasserspaß in einem der schönsten Naturstrandbäder am Bodensee: Es liegt am Campingplatz Klausenhorn, direkt neben dem Naturschutzgebiet auf einer Halbinsel. Der einzigartige Blick über den Bodensee, die exzellente Wasserqualität, großzügige Liegewiesen u.v.m. laden Einheimische, Camper:innen und andere Urlauber:innen zum Entspannen und Genießen ein. Neben Einstiegsmöglichkeiten für einen Tauchgang im Bodensee gibt es am zugehörigen Kiosk Snacks für zwischendurch sowie einen Spielplatz für kleine Badegäste.SUPs, Kanu- und Kajakverleih, Beachvolleyball u.v.m.: Das Strandbad Wallhausen ist mit seiner großen Liegewiese und vielen Freizeitangeboten bei Familien und Sportler:innen besonders beliebt. Wasserfans und Naturliebhaber:innen genießen ihre Auszeit beim Sonnen und Planschen oder erkunden den See vom Wasser aus. Geschicklichkeit ist auf dem 18-Loch Mini-Golf-Platz gefragt. An sonnigen Tagen finden Besucher:innen im Restaurant und Café „Ufer 39“ süße sowie herzhafte Snacks und kühle Erfrischungen.Erfrischendes Rheinwasser: Ganz in der Nähe der malerischen Altstadt lädt das aus den 1930er-Jahren stammende Rheinstrandbad für kleines Geld zu erfrischendem Badespaß ein. Das Schwimmparadies liegt am Rheinkilometer 0 und sorgt durch die Strömung auch an heißen Sommertagen für eine extra Portion Abkühlung und einen natürlichen Gegenstrom. Besonders spannend für Kinder: Für die kleinen Badegäste gibt es ein Kinderplanschbecken mit beweglichem Sonnensegel.Die Strandbäder Horn, Litzelstetten, Dingelsdorf und Wallhausen sind kostenlos und tagsüber beaufsichtigt, wenn die gehisste weiße Konstanzer Bäderflagge erkennbar ist. Auch außerhalb der Bäder gibt es zahlreiche Möglichkeiten für spontane Abkühlungen im See und kulinarische Highlights – einfach vorbeikommen, die SinnesImpulse des Sommers auf Konstanzer Art genießen und direkt am Bodensee sonnen und entspannt die Seele baumeln lassen.Weitere Infos auf www.konstanz-info.com/baeder-therme