Sommerfeste mit Flair: Seenachtfest und Stadtgartenfest in Konstanz

DAS Top-Event im Sommer mit spektakulärem Feuerwerk auf dem Bodensee, Bühnen-Shows auf der Freiluftbühne und besonderen SinnesImpulsen auf dem Seenachtfest-Markt: Am Samstag,, begeistert das legendäre Seenachtfest rund um das Konstanzer Hafenareal mit einzigartigen Erlebnissen inklusive fulminanter Abschlussshow. Vorab lädt das Stadtgartenfest vomEinheimische und Gäste bei mitreißender Live-Musik und kulinarischen, regionalen Köstlichkeiten zu geselligen Stunden mit den Liebsten ein – und das direkt am Bodenseeufer.Sommer-Open-Air mit Seeblick: Die Konstanzer Uferpromenade verwandelt sich amab 15 Uhr in eine rund vier Kilometer lange Freiluftbühne mit facettenreicher Unterhaltung. Durch zahlreiche musikalische Acts entlang des Ufers, Livemusik in der Konzertmuschel, spektakuläre Feuershows und Akrobatikeinlagen hat das Seenachtfest ein festivalähnliches Flair. Musikalisch ist von DJs mit Top Act FAST BOY über Singer-Songwriter bis hin zu regionalen Kultbands für alle etwas geboten – und das vor dem sensationellen Bodensee- und Alpenpanorama. Kinder können sich auf der Kinderspielwiese im Stadtgarten austoben, die „Wasser-Walking-Bälle“ ausprobieren und Tamalas Clownschule an der Seestraße besuchen. Auch auf dem Wasser ist viel los: Der DSMC begeistert mit seiner beeindruckenden Wasserskishow und entlang der Seestraße sind Modellboote zu sehen. Dazu verwöhnt ein regionales Genussangebot mit Produkten vom Bodensee. Auf Mehrweggeschirr, umweltfreundliche Verpackungen und Bioprodukte wird insgesamt großen Wert gelegt.Parallel findet auf Schweizer Seite vom 9. bis 11. August das Kreuzlinger Seenachtfest „ Fantastical “ statt. Auch hier sorgen mitreißende Konzerte und Mitmachaktionen für Kinder sowie zahlreiche Foodtrucks für ein aufregendes Wochenende für die gesamte Familie.Das gemeinsame Seefeuerwerk der beiden Grenzstädte Konstanz und Kreuzlingen sorgt schließlich für den krönenden Abschluss. Abwird eine fulminante Show über den Bodensee gezaubert. Eine besondere Sicht auf den beleuchteten Nachthimmel bieten die vielen Schiffe, die am Samstagabend auch aus Österreich und der Schweiz in See stechen.Bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Konstanzer Seenachtfest gelangen. Das Veranstaltungsticket berechtigt zur einmaligen Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn im VHB-Gebiet (frühestens drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn). Auch die konrad-Mieträder, der Katamaran oder die Schiffe der BSB bringen Besucher:innen entspannt von A nach B.Die Restaurants verwöhnen mit leckeren Seenachtfest-Menüs. Neben pochiertem Saiblingsfilet oder Carpaccio vom Weiderind im Konzil zaubert unter anderem auch das Restaurant Villagio ein Menü inklusive Seeblick auf den Tisch. Eine Reservierung ist notwendig.Für erstklassige Fotomotive empfiehlt sich nicht nur das imposante Riesenrad am See, sondern auch die eindrucksvolle Perspektive vom Wasser aus!Das Stadtgartenfest vombietet bei freiem Eintritt drei Tage lang abwechslungsreiche Live-Musik, leckere Gerichte und erfrischende Getränke von regionalen Anbietern, ein buntes Familienprogramm mit Puppenbühne und zahlreiche musikalische Highlights. Einfach vorbeikommen und direkt am Bodenseeufer schlemmen, schlendern und den Abend entspannt ausklingen lassen.Tickets für das Seenachtfest können auch an der Tourist-Info am Bahnhof erworben werden. Weitere Infos gibt’s unter www.konstanz-info.com/seenachtfest-stadtgartenfest und www.seenachtfest.de