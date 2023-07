Sommerfeste mit Flair: Seenachtfest und Stadtgartenfest in Konstanz

DAS Top-Event im Sommer mit spektakulärem Feuerwerk inklusive Bodensee-Panorama, Bühnen-Shows und Open-Air-Markt: Am Samstag, 12. August begeistert das legendäre Seenachtfest rund um das Konstanzer Hafenareal wieder mit einem bunten Unterhaltungsmix und fulminanter Abschlussshow. Auch das Stadtgartenfest vom 9. bis 11. August bietet Live-Musik und laue Sommerabende direkt am Wasser – für Einheimische und Gäste zugleich.Sommer-Open-Air mit Seeblick: Die Konstanzer Uferpromenade verwandelt sich am 12. August ab 15 Uhr in eine fast vier Kilometer lange Freiluftbühne mit facettenreichem Unterhaltungsmix aus Musik, Akrobatik und Showeinlagen. Das Programm reicht von Lichtinstallationen an der Villa Prym, Singer-Songwritern und einem Mitmachprogramm für Familien auf der Seestraße über den traditionellen Seenachtfestmarkt und Fahnenschwinger auf der Hafenstraße sowie den GuteZeit-Festival-Preview und die Radio-Party auf Klein Venedig bis hin zur beliebten Wasserski-Show, Modellbooten, historischen Dampfbooten und besonderen Angeboten wie Walking Bällen auf dem Wasser. Das musikalische Highlight: Guildo Horn und seine Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ im Stadtgarten. Dazu verwöhnt ein regionales Genussangebot mit Produkten vom Bodensee, auch vegetarische und vegane Speisen werden angeboten.Auch rund um das Fest ist einiges geboten: Das Konzil und das Restaurant Villagio etwa bieten extra kreierte Menüs an, das Hotel Riva verwöhnt Gäste mit einem Abendprogramm aus Foodständen und erlesenen Getränken, Blick auf das Feuerwerk vom Pooldeck und Party in der Riva Lounge.Das Seefeuerwerk als großes Finale wird grenzüberschreitend gemeinsam mit der Nachbarstadt Kreuzlingen inszeniert. Unter dem Motto „Der Himmel brennt“, angelehnt an den Song „Dr Himu brönnt“ des Schweizer Sängers Göla, zaubert es über 20 Minuten lang eine sensationelle Show an den Nachthimmel über dem Bodensee. Ein Großteil der Feuerwerkseffekte wurde dieses Mal eigens für das Seenachtfest von einem traditionsreichen italienischen Familienunternehmen bei Neapel entworfen und hergestellt!Einfach und bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Konstanzer Seenachtfest kommen. Innerhalb von Konstanz wird am Festtag ein Busshuttle eingerichtet, der mit dem Veranstaltungsticket kostenfrei genutzt werden kann und auch die konrad-Mieträder bringen Besucher:innen entspannt und schnell von A nach B.Das Steigenberger Inselhotel bietet für 79€ in seinem Biergarten einen Seenachtfest-Vesperteller und ein Freigetränk bei sensationellem Ausblick auf das Feuerwerk. Mehr Informationen und Tickets gibt es auf www.hrewards.com/de/steigenberger-inselhotel-konstanz. Das Stadtgartenfest vom 9. bis 11. August bietet bei freiem Eintritt drei Tage lang abwechslungsreiche Live-Musik, leckere Gerichte und erfrischende Getränke von regionalen Anbietern, ein buntes Familienprogramm und magische Illuminationen, die nach Einbruch der Dunkelheit für eine ganz besondere Stimmung sorgen. Einfach vorbeikommen und direkt am Bodenseeufer entspannen, schlemmen und den Abend ausklingen lassen. Tagestickets ab 21,90€ für das Seenachtfest können auch an der Tourist-Info am Bahnhof erworben werden. Weitere Infos gibt’s unter www.konstanz-info.com/seenachtfest-stadtgartenfest und www.seenachtfest.de