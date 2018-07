Sommer-Highlight in Konstanz: Stadtgartenfest, Seenachtfest & Top-Feuerwerk

Feuerwerkskunst, Festivalstimmung, fantastische Sommernächte: Der Ticketverkauf für das Konstanzer Seenachtfest am 11. August 2018 ist gestartet. Zehntausende BesucherInnen verwandeln das Konstanzer Hafenareal an diesem Tag in eine große Festbühne, das große Rahmenprogramm bietet facettenreiche Unterhaltung und das spektakuläre Musikfeuerwerk über dem Bodensee fasziniert Groß und Klein. Einstimmen können sich Einheimische und Gäste auf dieses grandiose Sommer-Highlight bereits beim Stadtgartenfest vom 8. bis 10. August.Gratis und Open Air: Bei geselligem Beisammensein, Live-Musik der SWR3-Band und regionalen Schmankerln genießen BesucherInnen beim Stadtgartenfest vom 8. bis 10. August jeweils ab 17 Uhr laue Sommerabende auf Konschtanzer Art – inklusive atemberaubendem See- und Alpenpanorama. Zu den Highlights des mehrtägigen Festes zählen u.a. die „Nacht der Weine“ am Eröffnungsabend an dem insgesamt 18 Winzer verköstigen sowie der Comedy-Freitag mit den SWR3-Morningshow Moderatoren Michael Wirbitzki und Sascha Zeus.Außergewöhnliche Momente, Unterhaltungs-Shows, Mitmachaktionen und genussvolle kulinarische Angebote bilden anschließend am 11. August ab dem Einlass um 13 Uhr den erlebnisreichen Rahmen für das größte Feuerwerk auf einem europäischen Binnensee. Das von philharmonischen Klängen untermalte Feuerwerk des mehrfachen Pyrotechnik-Weltmeisters, Joachim Berner, beginnt um 22.15 Uhr. „Die BesucherInnen können sich auf ein Licht- und Ton-Spektakel mit einigen Überraschungen freuen,“ macht Berner auf die atemberaubende Show am Konstanzer Nachthimmel neugierig.Ein bunter, über das komplette Hafenareal verteilte Entertainment-Mix mit Straßenkünstlern, Schauspielern und Shows begeistert das Publikum bereits am Nachmittag. Für Kunstliebhaber und Handwerksfans bietet der „Art Market“ interessante Malerei, Handwerk und interaktive Aktionen. Musikalisch bieten zwei Bühnen ab 15 Uhr Festivalgenuss für jeden Geschmack. Von Pop über Elektro und Indie-Dance bis Hip-Hop sorgen Bands wie „Granada“, „Kytes“, „King Kong Kicks“ und „Palko!Muski“ sowie das DJ-Duo „Pitchy & Scratchy“ bis zwei Uhr morgens für ausgelassene Stimmung.Tipp: Erstmals steht das Flugfeld Konstanz ab Freitag, 10. August, für Übernachtungsgäste als Campingplatz zur Verfügung. Während des Seenachtfests verbindet ein Shuttlebus das Flugfeld mit der Innenstadt und Sonderbusse und -züge erweitern das öffentliche Verkehrsmittelangebot.Weitere Infos zu Tickets und Programm auf www.seenachtfest2018.de und www.konstanz-info.com