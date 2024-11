Silvesterparty im Steg 4

Fröhliche Partys am und auf dem See, Silvesterkonzerte, schmackhafte Mehrgangmenüs u.v.m.: Der Silvesterabend wird in der StadtSchönheit Konstanz zu einem beeindruckenden Erlebnis! Von der historischen Innenstadt bis zum Hafen zieht sich das bunte und facettenreiche Programm. Einfach für ein Event entscheiden und um Mitternacht den Rutsch ins neue Jahr gemeinsam mit Freunden und Familie genießen.Feine Silvestermenüs in Konstanzer Restaurants wie dem KoʼOno oder der Hafenmeisterei versprechen ein genussvolles Jahresfinale und laden zum ausgiebigen Feiern im Anschluss ein. Auch eindrucksvolle Partys wie die Silvesterparty auf dem MS Stuttgart, im Steg 4, im Stadttheater oder in der Kantine Konstanz sowie festliche Veranstaltungen wie der Silvesterball im Festsaal des Steigenberger Inselhotels bereiten einen besonderen Jahreswechsel.Das Hotel Barbarossa ermöglicht es, mit dem Silvesterpackage mit drei Übernachtungen, Glühweinempfang, Käsefondue, 6-Gang-Menü u.v.m. den Jahreswechsel in Konstanz voll auszukosten.Musikalischen Hochgenuss gibt es rund um Silvester bei exzellenten Konzerten: In der St. Gebhardskirche begleitet festliche Musik für Alphorn und Orgel den Jahresausklang, während das Silvesterkonzert im Konstanzer Münster mit virtuos vorgetragenen Werken von Vivaldi, Bach, Corelli und Widor begeistert. Die Neujahrskonzerte der Bodensee Philharmonie begrüßen das neue Jahr musikalisch.Essen und Trinken an Silvester (31.12.), u.a.Silvesterpartys (31.12.), u.a.Kultur, u.a.Hotelpauschalen, u.a.Weitere Informationen zu den Silvester-Highlights in Konstanz gibt es unter www.konstanz-info.com/silvester