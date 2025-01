Einkaufen in hunderten kleinen Boutiquen oder im LAGO Shopping-Center, von Modeprofis beraten lassen und beim Wellness erholen: Mit der Aktion „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ entspannen Besucher:innen noch bis zum 31. März mit ihrer Lieblingsperson in Konstanz, der StadtSchönheit am Bodensee. Von Frühstück und Begrüßungsgeschenk über Rabatte bei Geschäften und Beauty-Behandlungen bis hin zu wärmenden Kaffeepausen in den charmanten Altstadtcafés und kostenlosen Stadtführungen zu den Konstanzer Sehenswürdigkeiten: Dieses Shoppingarrangement ist ein besonderes und lädt zu einer gemeinsamen Pause vom Alltag und besonderen SinnesImpulsen ein.Mit der Bodensee Card Plus kann zudem der ÖPNV kostenlos genutzt werden, um bequem beispielsweise zum Bismarckturm mit grandioser Aussicht oder zur Blumeninsel Mainau zu gelangen. Fünf hochwertige und einzigartige Unterkünfte sind Teil des Angebots: das Romantikhotel Barbarossa mit historischem Charme, das Hotel Graf Zeppelin mitten in der historischen Altstadt, das moderne KoʼOno mit hauseigenem Spa, das 5-Sterne-Hotel Riva und das Hotel Viva Sky mit atemberaubender Dachterrasse. Einfach anmelden, mit dem Lieblingsmenschen nach Konstanz reisen, von den Ausblicken auf Bodensee und Alpen verzaubern lassen und gemeinsame Erinnerungen schaffen.Die ersten 20 Buchungen erhalten ein besonderes GenussPaket, gefüllt mit Leckereien wie Honig oder Nudeln, frisch aus der Region.„Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ ist das ideale Valentinstagsgeschenk, um dem Lieblingsmenschen eine Freude zu bereiten und gemeinsam eine bezaubernde Zeit zu verbringen.Weitere Informationen zu „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ und den Hotels gibt es auf www.konstanz-info.com/shopping-mit-dem-lieblingsmenschen